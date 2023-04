Segunda indexação do ano foi acionada a 1 de abril. Os novos valores do salário mínimo, pensões e REVIS.

Indexação

Já recebeu o salário de abril? Confira os novos valores com a última indexação

Catarina OSÓRIO Segunda indexação do ano foi acionada a 1 de abril. Os novos valores do salário mínimo, pensões e REVIS.

O mês de abril trouxe mais uma tranche do 'index', o que significa que os valores-base do salário mínimo - não-qualificado e qualificado - sofrem um aumento de 2,5%. Os valores do Rendimento de Inclusão Social (REVIS) também sobem.

As pensões subiram a partir de 1 de abril mas, tal como noticiado recentemente, alguns pensionistas e trabalhadores vão de facto receber menos do que em março devido ao fim do crédito fiscal de energia (CIE, em francês).

Consulte abaixo os novos valores em vigor a partir de 1 de abril:

Salários e pensões

Salário social mínimo não-qualificado: 2.508,24 euros

Salário social mínimo qualificado: 3.009,88 euros

Pensão mínima pessoal/por viuvez: 2.165,58 euros

Pensão pessoal máxima: 10.025,64 euros

REVIS

Montante base por adulto/mês: 879,94 euros

Montante base por criança/mês: 253,20 euros

Montante para custos comuns por agregado familiar: 879,94 euros

Inalterados mantêm-se o abono de família, que não sofreu qualquer alteração com a nova tranche de abril, bem como o subsídio de vida cara (allocation de vie chère). Todos os valores dos parâmetros sociais em vigor desde 1 de abril podem ser consultados aqui.

A tranche do 'index' de abril é a segunda deste ano. Recentemente o Statec previu uma terceira tranche para o final de 2023.

O mecanismo da indexação salarial existe há mais de 100 anos no Luxemburgo e é acionado quando existe um aumento geral de 2,5% nos preços face à última adaptação dos salários. É válido para todos os trabalhadores, incluindo setor público e privado.

