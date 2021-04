Um em cada três carros que circula no Luxemburgo é elétrico.

Já há mais carros elétricos do que a gasóleo no Luxemburgo

Henrique DE BURGO Um em cada três carros que circula no Luxemburgo é elétrico.

Segundo os números mais recentes números divulgados esta terça-feira pela federação que representa os construtores e importadores de automóveis no Luxemburgo (FEBIAC), atualmente o parque automóvel é composto por 32,4% de carros elétricos, incluindo os híbridos.

A percentagem já é maior do que as viaturas movidas a gasóleo, que baixaram dos 37,4% em março do ano passado para os 30,3% em março de 2021. No final do mês passado, o número total de novas matrículas de viaturas particulares aumentou 5% em relação a igual período de 2020. Em números absolutos em março venderam-se 4,967 veículos de passageiros, contra 2,798 o mesmo mês do ano anterior.

O aumento da venda de viaturas elétricas deve-se aos novos modelos e à ajuda de oito mil euros do Governo, um incentivo à mobilidade mais amiga do ambiente, explica a FEBIAC.



Regime de ajuda à compra de veículos elétricos até 2022

Conhecido como regime "Clever fueren", o regime de apoio à mobilidade mais amga do ambiente foi prorrogado recentemente por mais um ano, até 31 de março de 2022. A ajuda financeira de oito mil euros mantém-se para a compra de carrinhas e carros 100% elétricos desde que o consumo de energia elétrica não ultrapasse os 18 quilowatt-hora por 100 quilómetros. Para automóveis com consumo de energia elétrica superior ao limite referido, o valor da ajuda é de três mil euros.

Para carrinhas e carros híbridos, a ajuda financeira é de 1.500 euros, enquanto para os restantes veículos 100% elétricos (quadriciclos, motociclos e ciclomotores) o montante da ajuda financeira continua a ser de 50% do custo, desde que não ultrapasse os mil euros. Há também apoios para a compra de bicicletas e para as famílias numerosas.

