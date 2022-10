A medida, que faz parte do acordo tripartido assinado a 28 de setembro, foi aprovada pela Câmara dos Deputados.

Inflação

IVA vai baixar em todos os produtos em 2023

Redação A medida, que faz parte do acordo tripartido assinado a 28 de setembro, foi aprovada pela Câmara dos Deputados.

O projeto de lei nº8083, que determina a redução de 1% no IVA em todos os produtos durante o próximo ano, foi ratificado pela Câmara dos Deputados ao final do dia de quinta-feira, e deverá custar ao Estado 317 milhões de euros.

Deste modo, o IVA correspondente à maioria dos produtos de consumo diário será reduzido de 17% para 16%. A taxa intermédia, que se aplica por exemplo a vinhos com um teor máximo de álcool de 13 graus e a produtos de limpeza e detergente em pó, passará de 14% para 13%. Já a taxa reduzida, relativa ao gás, eletricidade, aos cabeleireiros e reparação de bicicletas, passará de 8% para 7%.

Prorrogado subsídio do óleo de aquecimento

"Estou muito satisfeita por este texto ter sido adotado por unanimidade na Câmara dos Deputados, e em tempo recorde. Vai permitir conter consideravelmente a inflação e apoiar as famílias e empresas no Grão-Ducado" afirmou a ministra das Finanças, Yuricko Backes (DP), citada pelo Virgule.

Contudo, o objetivo do governo luxemburguês é começar a implementar as primeiras medidas do acordo tripartido, para combater a inflação galopante e reforçar o poder de compra das famílias. É o caso da "prorrogação, até ao final de 2023, do subsídio do óleo de aquecimento, aumentado para 15 cêntimos por litro", que entrará em vigor a 31 de outubro.

Além disso, o preço do do gás de petróleo liquefeito será reduzido em 20 cêntimos por quilograma entre 31 de outubro de 2022 e 31 de dezembro de 2023.

