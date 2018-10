O vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, garantiu que vai manter o Orçamento do Estado para 2019, apesar da pressão da Comissão Europeia e da revisão em baixa do rating do país pela agência Moody's.

Itália. Salvini faz finca pé e garante que orçamento é para manter

Citado pela agência EFE, aquele é também o líder do partido de extrema-direita, Liga Norte, afirmou que “o Governo vai seguir em frente apesar das agências de notação financeira, dos comissários europeus e de qualquer incompreensão interna”.

Na noite de sexta-feira, a Moody's reviu o rating da dívida de Baa2 para Baa3, deixando o rating apenas a um nível do “lixo”.

Salvini sublinhou ainda que o Executivo do país – formado pelo Liga e pelo Movimento Cinco Estrelas – trabalha para “responder aos problemas dos italianos” e não “para que tenham medo das agências de rating, que no passado falharam as suas previsões, semelhante ao que farão desta vez”.

No mesmo sentido, o líder do Cinco Estrelas, Luigi Di Maio, afirmou que a meta de 2,4% para o défice do próximo ano vai manter-se.