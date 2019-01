Itália – a terceira maior economia da zona euro – está em recessão. Considera-se que uma economia entra em recessão quando há dois trimestres seguidos de contração. Foi o que aconteceu em Itália: nos últimos três meses de 2018, a economia contraiu-se 0,2%, sendo que no terceiro trimestre já tinha recuado 0,1%.

Itália entrou em recessão

Itália – a terceira maior economia da zona euro – está em recessão. Considera-se que uma economia entra em recessão quando há dois trimestres seguidos de contração. Foi o que aconteceu em Itália: nos últimos três meses de 2018, a economia contraiu-se 0,2%, sendo que no terceiro trimestre já tinha recuado 0,1%.





Os número que foram hoje divulgados pelo instituto nacional de estatística italiano (Istat) são provisórios, mas sendo confirmados indicam que o país está oficialmente em recessão técnica.

O momento da entrada em recessão coincidiu com a entrada em funções do Governo de coligação entre o Movimento 5 Estrelas e o Liga Norte, no segundo semestre do ano passado. O Executivo teve que gerir um conflito com a Comissão Europeia por causa do Orçamento do Estado para 2019. Itália apresentou uma meta para o défice considerada despesista por Bruxelas. Depois de meses de negociações, Itália acabou por reduzir o valor do défice.

Na zona euro o crescimento do último trimestre de 2018 foi de 0,2%, o mais baixo desde o segundo trimestre de 2014. Recentemente, dados sobre a Alemanha permitiram perceber que o país escapou a uma recessão. É que depois de um trimestre negativo, a maior economia da zona euro conseguiu crescer ligeiramente no último trimestre do ano passado.