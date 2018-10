As previsões do défice da terceira maior economia da zona euro estão na base do desentendimento. As consequências não tardaram: os mercados estão em queda e os juros da dívida italiana a subir.

Itália em combate com a Comissão Europeia

Itália em combate com a Comissão Europeia

As previsões do défice da terceira maior economia da zona euro estão na base do desentendimento. As consequências não tardaram: os mercados estão em queda e os juros da dívida italiana a subir.





Itália colocou os mercados à beira de um ataque de nervos e está em pleno combate com a Comissão Europeia. O tom sobe entre o Governo italiano e os líderes europeus e as provocações têm sido muito duras de parte a parte. De um lado está a terceira maior economia da União Europeia (UE) e, no outro, está a Comissão Europeia. Mas o que provocou este desentendimento?

Tudo começou com o anúncio dos números do Orçamento do Estado italiano para 2019. O vice-primeiro-ministro, Matteo Salvini, apresentou um défice de 2,4% para 2019 e para os anos seguintes. Mas se este valor fica abaixo dos famosos 3% do Produto Interno Bruto (PIB) impostos por Bruxelas, por que motivo os 2,4% são um problema? É que o valor indicado pelo novo Governo (formado pelo 5 Estrelas e pelo Liga) fica acima do esperado e aponta para um orçamento mais despesista do que o previsto. Até porque o Governo anterior previa um défice de 0,8% para 2019. Além do défice, Itália tem uma das dívidas públicas mais elevadas da UE. Mas não se trata apenas do número concreto: para Bruxelas trata-se do facto de Itália estar a desafiar as regras da UE; e para o Governo italiano (considerado antieuropeu) será ceder às normas orçamentais comunitárias.

Aquela diferença nas previsões fez soar o alarme no gabinete do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e abriu o combate que já teve vários rounds. “Não desejaria que, depois de sermos de facto capazes de lidar com a crise grega, acabássemos com a mesma crise em Itália. Uma crise destas já foi suficiente”, avisou o ex-primeiro-ministro luxemburguês. “Itália está a distanciar-se das metas orçamentais que acordámos em conjunto a nível europeu”, advertiu, justificando: “Se a Itália quiser um tratamento especial adicional, isso significará o fim do euro. Por isso temos de ser muito rígidos”. A resposta não se fez esperar. Os governantes italianos acusaram as instituições europeias de “terrorismo financeiro” e de usarem os mercados como arma. Salvini disse mesmo estar pronto a pedir uma compensação pelos danos causados. “As palavras e as ameaças de Juncker e outros altos responsáveis da União Europeia continuam a aumentar o spread da dívida de Itália. Estamos prontos para exigir compensações àqueles que querem penalizar o país”, referiu, acrescentando que “ninguém em Itália se deixa iludir pelas ameaças de Juncker”.

Depois de prometer não ceder, o Governo italiano acabou por rever as metas para o défice a partir de 2020. Daqui a dois anos, espera-se um défice de 2,1% e para 2021, de 1,8%. Contudo, os números apresentados não convencem Bruxelas. A Comissão Europeia desconfia dos valores anunciados, uma vez que a redução do défice baseia-se num crescimento económico que pode não ser realista. E a tensão continua.

Juncker tem sido apoiado nos avisos que faz pelos comissários europeus. Na semana passada, o comissário europeu para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, enviou uma carta ao ministro das Finanças italiano, Giovanni Tria, advertindo que as contas apontam para um “desvio significativo relativamente à trajetória orçamental”. Por sua vez, o presidente da Comissão Europeia relembra que Itália já beneficiou de regras relativas ao pacto de estabilidade e crescimento mais flexíveis, dizendo ainda não ter “problemas de consciência” quanto à terceira economia da moeda única.

Do lado italiano, Salvini garantiu não estar disposto a ceder à pressão dos mercados e de Bruxelas e assegurou que não vai alterar os números que serão apresentados até 15 de outubro no Orçamento do Estado para o próximo ano. Apelou ainda aos eleitores nas próximas eleições europeias para salvarem a UE do regime de restrições orçamentais e fronteiras abertas, que considera serem a causa dos problemas do continente europeu. O também vice-primeiro-ministro e líder do Movimento 5 Estrelas, Luigi Di Maio, afirmou que a eleição vai ser um “terramoto”. Entretanto, ontem o ministro das Finanças usou um tom mais brando e disse querer começar “um diálogo construtitvo com a Comissão Europeia”.

As consequências também foram rápidas: a bolsa de Milão não tem conhecido outra cor que não o vermelho, tendência que se alastrou a todos os mercados financeiros europeus. Por seu lado, os juros da dívida pública italiana têm subido, o que provoca nervosismo nos investidores.



