Isenções fiscais no Luxemburgo ao centro de processo em Bruxelas

AFP A empresa francesa Engie é acusada pelo Tribunal de Justiça da UE de receber "auxílios estatais ilegais" do Grão-Ducado.

Um juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) pronunciou-se na quinta-feira a favor da empresa francesa de energia Engie num litígio com Bruxelas sobre as controversas isenções fiscais no Luxemburgo no valor de 120 milhões de euros.

A advogada-geral Juliane Kokott propôs aos juízes do TJUE a anulação da decisão da Comissão Europeia segundo a qual os benefícios fiscais concedidos à Engie eram considerados auxílios estatais ilegais, de acordo com um comunicado do tribunal sediado no Luxemburgo.

O acórdão do TJUE será emitido numa data posterior e os juízes que deliberam sobre o caso não estão vinculados às conclusões da advogada-geral, refere o comunicado.

Bruxelas abriu uma investigação aprofundada em setembro de 2016 sobre "dois acordos financeiros" que permitiram à Engie fugir parcialmente aos impostos no Luxemburgo.

Comissão Europeia já perdeu vários casos semelhantes

Esta investigação visava acordos fiscais assinados em 2008 e 2010 pelo Grão-Ducado com a empresa de energia, em benefício de duas empresas do grupo estabelecidas no país: Engie LNG Supply e Engie Treasury Management.

Em junho de 2018, a Comissão Europeia concluiu que o grupo Engie tinha beneficiado de vantagens fiscais ilegais no Luxemburgo e exigiu que o Grão-Ducado recuperasse os 120 milhões de euros da empresa da qual o Estado francês é o maior acionista.

A Engie e o Luxemburgo tinham inicialmente recorrido ao Tribunal Geral da UE, que decidiu a favor da Comissão e rejeitou os seus recursos. Em seguida, recorreram para ao Tribunal de Justiça, que está atualmente a analisar o caso.

A Comissão Europeia já sofreu uma série de derrotas em casos semelhantes.

Em novembro, o fabricante de automóveis Fiat (Grupo Stellantis) obteve uma decisão do TJUE que anulou uma decisão de Bruxelas de reembolsar 30 milhões de euros de benefícios fiscais ao Luxemburgo.

A Comissão também perdeu para a Apple, a Amazon e a Starbucks noutros litígios fiscais na Irlanda, no Luxemburgo e nos Países Baixos.

