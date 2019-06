As estimativas da organização internacional Carbon Disclosure Project têm em conta três quartos (366) das 500 maiores empresas do mundo.

Investir nas alterações climáticas vai trazer ganhos económicos para as empresas

O valor potencial das oportunidades relacionadas com o clima é quase sete vezes superior ao custo de as alcançar , revela um relatório divulgado esta terça-feira pela organização internacional Carbon Disclosure Project (CDP). O relatório envolveu 6.937 empresas de todo o mundo que enviaram dados ao CDP em 2018, incluindo 366 das 500 maiores empresas mundiais por valor em bolsa.

Desta forma, são esperadas mudanças significativas nos produtos e serviços "amigos do clima", por parte das maiores empresas do mundo, estima o documento da CDP. No entanto, para algumas organizações as políticas ambientais e a crescente preocupação com as alterações climáticas pode trazer, ao mesmo tempo, alguns constrangimentos económicos.

O documento refere, assim, que as alterações climáticas representam riscos financeiros de quase 900 mil milhões de euros. Recorde-se que estes números são sugeridos tendo em conta três quartos (366) das 500 maiores empresas do mundo, que no conjunto estão avaliadas em 15 biliões de euros.

Mas as organizações, admitem, ganhos acumulados nas oportunidades de negócios relacionadas com as alterações climáticas, que podem ser mais do dobro das perdas (mais de dois biliões). Oportunidades, por exemplo, nos veículos elétricos, mas também no fornecimento de produtos que resultam das mudanças nas preferências dos consumidores.

O documento alerta que muitos desses impactos resultantes dos riscos climáticos poderão ocorrer nos próximos cinco anos. Do valor de perdas estimado, cerca de 446 mil milhões de euros são classificados como altamente prováveis ou quase certos, nomeadamente devido a custos operacionais mais elevados, relacionados com mudanças nas leis e nas políticas.



déi Lénk quer que Luxemburgo reconheça emergência climática O Reino Unido tornou-se recentemente o primeiro Estado no mundo a adotar uma declaração de estado de emergência climática.

Nicolette Bartlett, diretora para as alterações climáticas do CDP, salienta no documento o facto de haver "uma infinidade de riscos" que resultam das mudanças no clima e de as respostas serem "mais urgentes do que nunca". Mas considera "extremamente encorajador" o facto de as empresas indicarem que o potencial das "oportunidades climáticas supera em muito os custos de investir nessa transição". As empresas de produção de energia são dos poucos setores onde os custos de transição superam os das novas oportunidades.

Algumas empresas relatam ainda perdas potenciais de 223 mil milhões de euros devido aos ativos relacionados com combustíveis fósseis e mudanças no mercado para economias de baixo carbono e energias alternativas. Neste número inclui-se as empresas que estejam muito expostas aos impactos físicos das alterações climáticas.

O CDP tem o maior sistema de divulgação ambiental, com dados de milhares de empresas e de mais de 150 cidades só na Europa, incluindo Lisboa. O objetivo do projeto é o de motivar empresas e cidades a medirem os impactos sobre o ambiente e recursos naturais e procurarem, desta forma, reduzi-los. O estudo agora divulgado foi o primeiro do CDP a calcular o impacto financeiro das alterações climáticas nas empresas.

Lusa