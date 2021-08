Vários especialistas e membros do Governo reuniram-se esta quarta-feira para analisar os pedidos de desemprego parcial "em casos de força maior devido às inundações".

Inundações

Inundações. Governo aprovou 140 pedidos de desemprego parcial de empresas

Vários especialistas e membros do Governo reuniram-se esta quarta-feira para analisar os pedidos de desemprego parcial "em casos de força maior devido às inundações" sob a co-presidência do ministro do Trabalho, Emprego, Economia Social e Solidária, Dan Kersch, e do Ministro da Economia, Franz Fayot.

Após as fortes chuvas de 14 e 15 de julho, que levaram a inundações em todo o país, o Conselho de Governo decidiu que o mau tempo e as suas consequências deveriam ser considerados como uma catástrofe natural e uma calamidade.

O Comité Económico reuniu-se numa sessão extraordinária para discutir os pedidos de desemprego parcial devido a força maior apresentados pelas empresas afetadas para as quais a atividade empresarial regular já não está garantida.

Um total de 149 empresas apresentaram pedidos de trabalho a tempo parcial, dos quais 140 pedidos foram aprovados.

Três destas candidaturas serão processadas através do esquema de desemprego parcial por condições meteorológicas adversas de que beneficiam as empresas do setor da construção civil devido à inacessibilidade aos estaleiros de construção.



Recorde-se que os pedidos de trabalho a tempo reduzido "em caso de força maior devido a inundações" para os meses de agosto e setembro podem ser apresentados pelas empresas afetadas até 20 de agosto de 2021 através da plataforma dedicada a este fim em Guichet.lu.

Os pedidos de desemprego parcial habitual para o mês de setembro devem ser apresentados dentro do prazo legal de 12 de Agosto de 2021 através da plataforma dedicada a este fim em Guichet.lu.

