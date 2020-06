Instituições de crédito movimentaram mais de 870 mil milhões de euros em abril

As instituições de crédito movimentaram 876.733 milhões de euros no mês de abril.

Henrique DE BURGO

Segundo dados provisórios divulgados (ontem) pelo Banco Central do Luxemburgo (BCL), este valor representa uma queda de 2,8% face aos cerca de 901 mil milhões de euros registados em março.

Comparativamente com abril de 2019, o balanço financeiro aumentou 8%. O saldo interbancário, ou seja, a diferença entre créditos e compromissos interbancários, diminuiu 13,1% (23.383 milhões) para perto de 155 mil milhões de euros no final do mês de abril.

Ainda de acordo com o BCL, entre abril de 2019 e abril de 2020, os créditos concedidos a empresas não financeiras aumentaram 12,5% (3.296 milhões de euros), os créditos hipotecários às famílias aumentaram 8,3% (2.579 milhões) e os créditos a outros intermediários financeiros também subiram: 4,4% (1.286 milhões).



