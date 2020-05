Resultado financeiro supera ligeiramente o recorde de 2018.

ING Luxemburgo apresenta resultado líquido de 116 milhões de euros

O banco ING Luxemburgo apresentou um lucro líquido de 116 milhões de euros em 2019. De acordo com o banco, o resultado financeiro do ano passado é "muito bom", superando ligeiramente o recorde do ano anterior, de 115 milhões de euros líquidos.

Graças ao novo recorde de faturação de 321 milhões de euros (+ 2% face ao ano anterior), o ING apresentou mais 1% nos resultados líquidos (116 milhões de euros), após o pagamento 37 milhões de euros em impostos no Luxemburgo.

A sucursal comercial do banco holandês justifica este resultado com uma "gestão de custos prudente", permitindo-lhe manter a relação custo-rendimento a um nível "satisfatório" de 51%."A solvência do ING permaneceu sólida em 26%, bem acima do mínimo regulamentar", refere ainda o banco em comunicado.



