Os dados divulgados vêm dar força aos receios do Banco Central Europeu (BCE), que em setembro anunciou um novo programa de estímulo à economia da zona euro.

Inflação volta a cair na zona euro

Os dados divulgados vêm dar força aos receios do Banco Central Europeu (BCE), que em setembro anunciou um novo programa de estímulo à economia da zona euro.

A taxa de inflação na zona euro situou-se nos 0,7% em outubro. Este valor fica abaixo dos 0,8% registados em setembro. De acordo com os dados do Eurostat, a taxa de inflação do Luxemburgo também desceu: de 1,1% em setembro para 0,8% em outubro.

O valor relativo aos países da moeda única é o mais baixo dos últimos três anos: em novembro de 2016 atingiu os 0,6%. O maior contributo para a evolução dos preços veio do setor dos serviços, seguido pela alimentação, álcool e tabaco. A componente energética teve uma contribuição negativa.

Os dados divulgados vêm dar força aos receios do Banco Central Europeu (BCE), que em setembro anunciou um novo programa de estímulo à economia da zona euro. A meta do BCE para a taxa de inflação é de um valor abaixo, mas próximo dos 2%.

O Chipre, Portugal e a Grécia registam valores de inflação negativos, de -0,6%, de -0,1%, e de -0,2% respetivamente. A Roménia foi o país com a maior taxa de inflação de 3,5%.