A taxa de inflação no Luxemburgo subiu para 1,6% em agosto, face a julho. De acordo com os dados do Statec, o fim dos saldos e a indexação ditaram a subida dos preços.

Inflação sobe para 1,6% em agosto

A taxa de inflação no Luxemburgo subiu para 1,6% em agosto, face a julho. De acordo com os dados do Statec, o fim dos saldos e a indexação ditaram a subida dos preços.

Foi o caso do segmento de vestuário que registou um acréscimo de 16,5% devido precisamente ao fim da época de saldos.

Já no setor dos serviços observou-se um aumento dos preços muito por causa da indexação. O instituto luxemburguês de estatística realça que os preços cobrados nos lares de terceira idade aumentaram 1,6%, bem como os preços dos cabeleireiros, oficinas e serviços de limpeza. Os combustíveis são outro exemplo de bens que contribuíram para a subida de preços.

No sentido descendente, contabilizam-se os livros escolares que passaram a ser gratuitos para os alunos do ensino secundário.