Com o fim da limitação dos preços do gás, a 1 de janeiro de 2024, a inflação deverá subir para 4,8% no próximo ano.

Statec

Inflação só deve voltar ao normal em 2025

Diana ALVES Com o fim da limitação dos preços do gás, a 1 de janeiro de 2024, a inflação deverá subir para 4,8% no próximo ano.

Vai ser preciso esperar dois anos para que a inflação desça para níveis considerados normais. De acordo com as projeções do Instituto Nacional de Estatística (Statec) para o período 2023-2027, a normalização da inflação no Luxemburgo só deverá acontecer em 2025.

O Statec explica que o índice dos preços no consumidor tem vindo a abrandar desde outubro de 2022 devido às medidas do segundo acordo tripartido, o que permite manter em 3,4% a previsão de inflação para este ano e antecipar uma parcela de indexação salarial para o último trimestre de 2023.

Antigo ministro propõe alívios fiscais para quem ganha até 11.000 euros por mês O Partido Socialista (LSAP) defende uma redução da carga fiscal para ajudar as famílias das classes baixa e média-alta.

No entanto, com o fim da limitação dos preços do gás, a 1 de janeiro de 2024, a inflação deverá subir para 4,8% no próximo ano. Se esse cenário se mantiver, um novo 'index' deverá ser acionado no segundo trimestre do próximo ano.

Assim, e se a política não mudar, será preciso esperar até 2025 para que o aumento dos preços fique próximo das médias a longo prazo.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.