Apesar da pequena subida, o país continua a estar a baixo da média da zona euro cuja taxa de inflação anual atingiu, em setembro, os 10%, face aos 9,1% de agosto.

Crise

Inflação no Luxemburgo sobe mas fica abaixo da média da zona euro

Ana TOMÁS Apesar da pequena subida, o país continua a estar a baixo da média da zona euro cuja taxa de inflação anual atingiu, em setembro, os 10%, face aos 9,1% de agosto.

O Luxemburgo regista uma ligeira subida na taxa de inflação em setembro, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat. A taxa de inflação anual estimada para o mês que agora termina deverá situar-se nos 8,8%, por comparação com os 8,6% de agosto.

Segundo os dados do gabinete de estatísticas europeu, o Grão-Ducado volta a registar uma trajetória ascendente, depois de uma tendência de recuo da inflação, de junho a agosto, no contexto da zona euro.

Inflação na Alemanha acelera para 10% em setembro O índice de preços no consumidor subiu 2,1 pontos em setembro face a agosto, de acordo com o instituto de estatística alemão Destatis.

Apesar da pequena subida, o país continua a estar a baixo da média da zona euro cuja taxa de inflação anual atingiu, em setembro, os 10%, face aos 9,1% de agosto.

Acima da média da zona euro ficaram estados como a Eslovénia (10,6%), a Alemanha (10,9%), a Áustria (11%), a Bélgica (12%), a Grécia (12.1%), a Eslováquia (13.6%) e os Países Baixos (17.1%).

Já na Estónia, Letónia e Lituânia os valores da taxa de inflação anual estimada para setembro são mais do dobro da média da inflação da zona euro, correspondendo a 24.2%, a 22.4% e 22,5%, respetivamente, segundo o Eurostat.

Inflação é mais alta no setor da energia

Olhando para as principais componentes da inflação da zona euro, o setor da energia é o que apresenta a taxa anual mais elevada em setembro. De acordo com os dados do Eurostat a taxa é de 40,8% em comparação com 38,6% em agosto.

Inflação em Portugal não era tão alta há 30 anos Segundo o INE, a taxa do IPC subiu de 8,9% para 9,3% entre agosto e setembro.

Logo a seguir são os alimentos , álcool e tabaco (11,8%, em comparação com 10,6% em agosto), os bens industriais não energéticos (5,6% face a 5,1% no mês passado) e serviços (4,3% por comparação com 3,8% em agosto).

Segundo os dados do Eurostat, o setor da energia é o que apresenta este mês a taxa de inflação anual mais elevada: 40,8% face aos 38,6% de agosto.





















Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.