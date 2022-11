O Grão-Ducado continuou abaixo das taxas médias registadas esse mês na zona euro (10,6%) e no conjunto da União Europeia (11,5%).

Inflação no Luxemburgo manteve-se nos 8,8% em outubro

A inflação manteve-se nos 8,8% no Luxemburgo em outubro. Os dados divulgados, hoje, pelo Eurostat confirmam as estimativas apontadas pelo gabinete de estatísticas europeu, no final do mês passado, para o Grão-Ducado.

O país ficou abaixo da média da zona euro, cuja taxa de inflação anual bateu, no mês passado, o recorde de 10,6% - ainda assim, 0,1% abaixo do inicialmente estimado pelo Eurostat a 31 de outubro, quando avançou que a inflação se situaria nos 10,7% para o conjunto de países da moeda única.

O mês de outubro trouxe um novo máximo também ao âmbito mais alargado da União Europeia (UE).

No conjunto dos 27 Estados-membros foi registada uma taxa de inflação de 11,5%, de acordo com os dados publicados pelo gabinete de estatísticas.

Em outubro de 2021, a inflação anual na zona euro foi de 4,1% e no conjunto da UE de 4,4%.



Já em termos de variação mensal, outubro confirmou uma tendência de subida face aos valores de setembro. No que respeita à inflação na zona euro, aumentou de 9,9 % para 10,6%, nos dois últimos meses, enquanto na UE passou de 10,9% para 11,5%.

Inflação mais baixa em França e mais alta na Estónia

As taxas de inflação mais baixas de outubro foram registadas em França (7,1%), Espanha (7,3%) e Malta (7,4%). Já as mais elevadas observaram-se na Estónia (22,5%), Lituânia (22,1%) e Hungria (21,9%).

Em comparação com setembro, a inflação anual caiu em 11 Estados-membros, tendo permanecido estável em três e subido em 13. Portugal foi um dos países onde aumentou, passando de 9,8%, em setembro, para 10,6%, em outubro - percentagens praticamente iguais às médias da zona euro, em ambos os meses.

A maior contribuição para a taxa de inflação anual da zona euro, em outubro, veio do setor da energia (+4,44%), seguindo-se os alimentos, álcool e tabaco (+2,74%), serviços (+1,82 pp) e bens industriais não energéticos (+1,62%).





