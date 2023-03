Inflação no Grão-Ducado quase nos 5%, mas ainda é a mais baixa da UE

A evolução do PIB, no Luxemburgo, no quarto trimestre de 2022 foi negativa.

Ana TOMÁS A evolução do PIB, no Luxemburgo, no quarto trimestre de 2022 foi negativa.

A evolução do PIB, no Luxemburgo, no quarto trimestre de 2022 foi negativa, tendo crescido -2,2% em comparação com o quarto trimestre de 2021, e -3,8%, face ao trimestre deste ano, revelam os dados do Statec, divulgados esta sexta-feira.

Em relação aos outros trimestres de 2022, os valores foram revistos pelo organismo, tendo a variação no crescimento do PIB sido de +3,7%, em vez de +3,0%, para o terceiro trimestre, de +2,2%, em vez de +1,7%, para o segundo e de +2,7%, em vez de +2,8%, para o primeiro, aponta o instituto de estatísticas.

Por comparação com o terceiro trimestre de 2022, a despesa de consumo final das famílias diminuiu 2,2%, enquanto que a das administrações públicas aumentou 1,4%. As exportações desceram 1%, enquanto as importações aumentaram 4%.

O valor acrescentado das atividades financeiras e de seguros caiu 10,8% em comparação com o trimestre anterior - foi a maior descida por atividades no último trimestre de 2022.

A descida na riqueza produzida em áreas como o comércio e transportes, alojamento e restauração foi de -1,8%, de -3,2% nas atividades comerciais e alugueres e de -1,7% na construção.

Inflação atual em 4,8%

Os dados do Statec são divulgados no mesmo dia em que o Eurostat confirma 4,8% de inflação no Luxemburgo em fevereiro.

A taxa de inflação homóloga abrandou no mês passado, pelo terceiro mês consecutivo, para os 8,5% na zona euro e os 9,9% na União Europeia.



De acordo com os dados do Eurostat, as taxas mais baixas foram registadas no Luxemburgo (4,8%), Bélgica (5,4%) e Espanha (6,0%), ao passo que as mais altas se observaram na Hungria (25,8%), Letónia (20,1%) e República Checa (18,4%).







