Crise

Inflação na Alemanha acelera para 10% em setembro

Redação O índice de preços no consumidor subiu 2,1 pontos em setembro face a agosto, de acordo com o instituto de estatística alemão Destatis.

A inflação na Alemanha terá subido para 10% em setembro, com os preços da energia e dos alimentos a subirem na sequência da guerra na Ucrânia, de acordo com os números provisórios divulgados esta quinta-feira.

O índice de preços no consumidor subiu 2,1 pontos em setembro face a agosto, de acordo com o instituto de estatística alemão Destatis. O índice de preços harmonizado, que é utilizado como referência pelo Banco Central Europeu (BCE), aumentou 10,9% em setembro na Alemanha.

Em meados de setembro, os economistas do Bundesbank previam esta subida para dois dígitos da inflação na Alemanha e o cenário não vai melhorar.

De acordo com as previsões, a economia alemã entrará em recessão no último trimestre deste ano, no que o Bundesbank considera ser "um declínio acentuado, grande e duradouro da produção económica".

A entrada em 2023 vai ser desafiante. Só no primeiro trimestre, a inflação poderá subir para cerca de 11%, afetando gravemente o poder de compra das famílias, estima o instituto alemão IFO.





