Inflação anual cai, mas preços dos alimentos continuam a subir

Ana TOMÁS O aumento do custo dos alimentos continuou a fazer-se sentir em fevereiro, com uma subida de 1,9%, face a janeiro, e de 13,6%, em comparação com fevereiro de 2022.

Em fevereiro de 2023, o índice nacional de preços no consumidor aumentou 1,7% em comparação com o mês anterior. O impacto dos preços dos alimentos continuou a fazer-se sentir, com uma subida de 1,9%, entre janeiro e fevereiro deste ano, e de 13,6%, em comparação com fevereiro de 2022, referem os cálculos do Statec, divulgados esta quarta-feira.

"Se o efeito do retorno das vendas for neutralizado, o índice aumenta 0,7% em comparação com o mês anterior. Este movimento é principalmente explicado por um aumento dos preços dos alimentos", diz a análise do instituto de estatísticas luxemburguês, que aponta uma ligeira queda da taxa de inflação anual de 4,8% para 4,3%, em fevereiro de 2023.

No que se refere à subida dos preços dos alimentos, o Statec destaca os aumentos do açúcar (+9,8%), vegetais frescos (+9,7%), massa e cuscuz (+4,0%) e queijo (+1,9%). Em contrapartida, verificou-se uma descida, face a janeiro, nos preços do peixe fresco (-3,9%) e dos frutos secos (-1,4%).

Mas a evolução mensal do índice geral, no último mês de fevereiro, deve-se principalmente ao impacto das vendas de inverno, sinaliza o Statec. A maior taxa de variação entre janeiro e fevereiro verificou-se no "vestuário e calçado" (+13,5%), "lazer e cultura" (+2,7%) e "mobiliário, bens domésticos e manutenção corrente do lar" (+2,5%).

Mais gastos com férias de Carnaval e Dia dos Namorados

Segundo o instituto de estatísticas, houve outros aumentos de preços que tiveram uma influência ascendente no resultado global de fevereiro face ao mês anterior.

Entre eles, estão os preços relacionados com os gastos de férias (+9,4%) devido à interrupção escolar do Carnaval e os preços das plantas e flores (+13,0%), impulsionados pelo Dia dos Namorados.

Já o impacto dos preços dos produtos petrolíferos registou uma queda de 0,9% em comparação com janeiro, destacando-se, em particular, as despesas das famílias neste domínio, que foi 6,7% mais baixa em fevereiro que no mês anterior.

Nos postos de abastecimento de combustível, o preço do gasóleo caiu 2,7%, enquanto o preço de um litro de gasolina subiu 3,5%.

Os preços dos produtos petrolíferos, no cabaz do índice de preços, foram 3,5% mais baixos em fevereiro deste ano do que em igual período de 2022.

Preços dos serviços aumentaram com indexação

Os preços dos serviços aumentaram igualmente, ainda que de forma ligeira, no espaço de um mês. A subida, de janeiro para fevereiro, foi na ordem dos 0,7%, sobretudo devido à indexação dos salários a 1 de fevereiro.

Destacam-se, na prestação de serviços, o aumento dos preços das casas de repouso e dos lares de idosos, que cresceram mais 2,2% num mês.

Também no setor da restauração se registaram subidas de preços (+0,7%), assim como nos serviços médicos e dentários, como consequência da indexação dos salários.





