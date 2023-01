É necessário aguardar pelos próximos números sobre o consumo e a inflação em fevereiro para saber se a meta será atingida.

Inflação abranda e impede indexação dos salários imediata

O índice de preços no consumidor caiu ligeiramente em dezembro em comparação com novembro, de acordo com os dados publicados pelo Statec. Como consequência direta, uma nova parcela de índice ainda não foi desencadeada.



Em dezembro, o índice de preços no consumidor desceu de 5,9% para 5,4%, uma descida de 0,5% que se deve, particularmente, à descida significativa dos preços dos produtos petrolíferos (8,8%) ao longo do mês, revelou o Instituto Nacional de Estatística (Statec) esta segunda-feira.



Uma das consequências deste abrandamento é a de que nenhuma parcela de indexação será desencadeada no futuro imediato, como chegou a estar em cima da mesa há algumas semanas.

É necessário aguardar pelos próximos números sobre o consumo e a inflação em fevereiro para saber se a meta será finalmente atingida, aponta o Virgule.

Uma terceira parcela deverá acontecer no final de 2023

O Statec publicou no dia 30 de dezembro de 2022 uma primeira estimativa da taxa de inflação anual em dezembro, segundo a qual essa taxa seria de “5,4%" e portanto não seria "atingido o limite para que seja espoletada uma tranche da indexação”.

Marc Ferring, chefe do departamento de estatísticas de preços do Statec, disse na altura à Rádio Latina que com base nas estimativas sobre a inflação anual em dezembro, não haveria indexação dos salários a 1 de janeiro de 2023, mas que uma tranche no primeiro trimestre era “provável, embora não se saiba em que mês”.

Além da já confirmada tranche de abril, o analista disse que uma terceira parcela deveria acontecer no final de 2023.

