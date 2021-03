Os patrões e empregados deveriam decidir juntos se querem, ou não, trabalhar ao domingo. Num comunicado, a indústria manufatureira, através da Federação dos Artesãos (FDA), sublinha que deveria incumbir aos principais interessadas decidir quando e como trabalhar, e não ao Estado de impor horários de abertura.

Indústria manufatureira quer poder trabalhar ao domingo

Segundo a federação seria possível encontrar um entendimento no seio das empresas, mas cabe ao legislador dar a liberdade necessária para isso.

No comunicado, a Federação dos Artesãos sublinha ainda que muitas empresas estão reticentes em formar os jovens, uma vez que pouco tempo depois estes vão trabalhar para o Estado. Daí o organismo reivindicar que haja uma compensação financeira para as empresas que dedicaram o seu tempo e dinheiro na formação desses jovens.

Relativamente à crise sanitária, os delegados da federação são da opinião que as compensações financeiras e o desemprego parcial têm de ser mantidos, enquanto houver restrições impostas pelo Governo. Caso contrário, as empresas vão sofrer as consequências, e poderá haver despedimentos ou falências no setor.

Segundo a federação tanto os cabeleireiros, como estaticistas ou taxistas continuam a ser severamente afetados pelas medidas restritivas atualmente em vigor. Profissões que discordam com o anúncio por parte do governo de uma redução do desemprego parcial e das ajudas financeiras a partir do mês de maio.



