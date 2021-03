A Federação dos Artesãos afirma que é necessário acompanhar de perto a evolução da pandemia "para não expor as empresas, que têm assumido até agora um risco muito grande".

Indústria manufatureira quer desconfinamento com reforço das empresas

A Federação dos Artesãos afirma que é necessário acompanhar de perto a evolução da pandemia "para não expor as empresas, que têm assumido até agora um risco muito grande".

Com a anunciada redução das medidas de desemprego parcial e compensações financeiras a partir de julho, a Federação dos Artesãos, que representa a indústria manufatureira no Luxemburgo, pede ao Governo que a estratégia de desconfinamento inclua um reforço das empresas.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, a federação reconhece que "a retirada da intervenção do Governo é um passo lógico como parte de uma estratégia de saída", mas que é necessário acompanhar de perto a evolução da pandemia "para não expor as empresas, que têm assumido até agora um risco muito grande".

Mesmo que a situação sanitária melhore no segundo semestre do ano, as pequenas e médias empresas "vão continuar enfraquecidas". Nesse sentido, os responsáveis da Federação dos Artesãos pedem ao Governo que tome medidas concretas para fortalecer a produtividade das empresas ou, pelo menos, não tomar decisões que enfraqueçam ainda mais as empresas e as exponham a novos riscos.

Os responsáveis referem ainda que a estratégia de desconfinamento "só será realista se as restrições forem levantadas ao mesmo tempo e a situação de saúde permanecer estável". Para isso, a federação garante que as empresas estão prontas para cooperar no rastreamento através de testes e na vacinação do maior número de pessoas.

Em jeito de balanço dos diferentes setores, a Federação dos Artesãos revela no seu comunicado que a situação das encomendas no setor da construção é estável, apesar do impacto da pandemia. No setor automóvel, o volume de negócios diminuiu, sobretudo devido à quebra nos trabalhos de reparação (o teletrabalho e as restrições reduziram os quilómetros percorridos nas estradas). Várias empresas dos setores da Horeca e dos eventos encontram-se ainda sob ameaça de fecho, enquanto as profissões de moda e de saúde vêm-se diretamente afetadas pela pandemia à medida que a atividade está em declínio.



