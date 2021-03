"O Estado não vai abandonar a unidade de produção de aço [da Liberty] de Dudelange". É esta a garantia que as centrais sindicais LCGB e OGBL receberam do Governo luxemburguês na sequência do anúncio de insolvência do grupo financeiro Greensill Capital, credor do grupo GFG Alliance, proprietário da Liberty de Dudelange.

Indústria de aço. "Estado não vai abandonar Liberty Dudelange"

Henrique DE BURGO "O Estado não vai abandonar a unidade de produção de aço [da Liberty] de Dudelange". É esta a garantia que as centrais sindicais LCGB e OGBL receberam do Governo luxemburguês na sequência do anúncio de insolvência do grupo financeiro Greensill Capital, credor do grupo GFG Alliance, proprietário da Liberty de Dudelange.

A LCGB e a OGBL estiveram reunidas esta quarta-feira com a direção da empresa e esta manhã com os ministros da Economia e do Trabalho e Emprego para expor as suas preocupações e obter o apoio do Governo "para evitar o pior".

O grupo GFG Alliance está com atrasos de pagamento ao Estado britânico e tem suspensos outros pagamentos junto da Greensill Capital.

Da parte do Governo luxemburguês, a principal garantia transmitida é a de que "vai ser prestado todo o apoio necessário e o Estado não vai abandonar a unidade de Dudelange".

Os sindicatos referem em comunicado conjunto que poderá haver recurso a ferramentas de apoio social, como o desemprego parcial, mas também garantias de financiamento bancário.

Os ministros deverão reunir-se em breve com o responsável do grupo GFG Alliance, Sanjeev Gupta, ainda antes de uma reunião tripartida, entre Governo, empresa e sindicatos.

Sobre o encontro de quarta-feira com a direção da empresa Liberty Dudelange, as centrais sindicais exigiram um compromisso financeiro sólido, com ajudas públicas, para garantir os empregos e a sustentabilidade das unidades de produção com dificuldade de liquidez.

Recorde-se que a Liberty Steel comprou a ArcelorMittal Dudelange em 2018, depois de uma decisão da Comissão Europeia ter forçado a ArcelorMittal a vender parte das suas atividades na Europa.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.