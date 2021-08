Empresas selecionadas para integrar a missão ao Congresso Internacional de Astronáutica terão acesso à Expo Dubai 2020 e poderão candidatar-se atá 23 de setembro.

Economia 2 min.

Indústria aeroespacial

Dubai. Governo prepara missão económica focada no setor espacial

Empresas selecionadas para integrar a missão ao Congresso Internacional de Astronáutica terão acesso à Expo Dubai 2020 e poderão candidatar-se atá 23 de setembro.

O Governo luxemburguês pretende levar ao Dubai, no final deste ano, uma missão económica ligada à indústria aeroespacial.

O Executivo quer aproveitar a visibilidade e as potencialidades da Expo Dubai 2020, que se realiza finalmente este ano, de 1 de outubro deste ano a 31 de março de 2022, e que apanha a 72ª. edição do Congresso Internacional de Astronáutica (IAC), a decorrer também no Dubai, de 25 a 29 de outubro.

"A fim de promover os vários sectores da economia luxemburguesa junto de um grande público dos Emirados e internacional, durante a Exposição Mundial no Dubai, a Câmara de Comércio está a organizar várias missões económicas sectoriais em colaboração com o Ministério da Economia", começa por referir o comunicado conjunto das duas entidades.

A missão do setor espacial é uma delas, já que é também naquele Emirado e na mesma altura da Expo 2020, que decorre o Congresso Internacional de Astronáutica.

Assim, de 24 a 30 de outubro será organizada uma missão económica centrada no sector espacial, com a presença do Ministro da Economia Franz Fayot, tendo em vista o encontro anual mais importante da indústria espacial mundial, que atrai quase 6.000 participantes de todo o mundo, anualmente, e que em 2021 se realiza pela primeira vez num país do Médio Oriente.

Pavilhão luxemburguês da Exposição Universal vai ficar no Dubai O pavilhão do Luxemburgo construído para a Expo 2020 de Dubai vai ser reaproveitado para outros fins depois da exposição.

O Luxemburgo estará presente no IAC com um pavilhão nacional, organizado com o apoio da Agência Espacial Luxemburguesa e que acolherá oito expositores luxemburgueses (Gomspace, Ispace, LIST-ERIN, Maana, Offworld, Saturne Technology, SES e Spire).

"A Câmara de Comércio Luxemburguesa pagará metade das taxas de inscrição para um máximo de dois representantes por empresa registada. Para além da visita e acesso à IAC, o programa da missão económica prevê uma visita guiada à Expo Dubai 2020 (incluindo acesso VIP ao pavilhão do Luxemburgo), bem como reuniões entre empresas e eventos de networking, na presença do Ministro da Economia", explica o mesmo comunicado.

As empresas interessadas em conhecer e participar no programa da missão espacial podem inscrever-se até 23 de setembro, via online, através deste endereço: https://www.cc2020.lu/mission/space-mission/.



À margem das missões, sublinha ainda o documento, o ministro Franz Fayot terá também encontros políticos com membros do Governo dos Emirados Árabes Unidos e vários atores importantes do sector aeroespacial.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.