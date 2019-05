A indexação inclui também o salário mínimo qualificado e o não qualificado.

Indexação. Salários e pensões devem subir 2,5% no final do ano

A indexação inclui também o salário mínimo qualificado e o não qualificado.

Os salários e pensões devem subir 2,5% no último trimestre deste ano. A previsão não é nova, mas o instituto de estatística luxemburguês (Statec) voltou hoje a publicar a estimativa na nota com as previsões para a inflação anual. No pior dos cenários, os aumentos só chegam nos primeiros três meses de 2020.

A indexação salarial e das pensões é ativada a partir do momento em que a inflação acumulada (desde a última indexação) atinge um determinado nível. O instituto de estatística faz três cálculos, um cenário mais positivo, um cenário central e outro menos positivo. O cenário central e o mais positivo apontam para que a indexação seja desencadeada no quarto trimestre de 2019. Por sua vez, na hipótese mais negativa não chega a haver aumentos no próximo ano. Se este cenário se confirmar, os aumentos chegam apenas no primeiro trimestre de 2020.

Depois de um longo período em que não houve indexação, esta voltou a ser desencadeada em janeiro de 2017 e novamente em agosto de 2018. A indexação traduz-se num aumento dos salários e pensões e inclui também o salário mínimo qualificado e o não qualificado.

Também hoje o Statec revelou dados sobre a taxa de inflação anual, que deverá situar-se nos 1,8% este ano e em 1,6% em 2020. A descida prevista para o próximo ano deve-se, sobretudo ao impacto da entrada em vigor da gratuitidade dos transportes públicos.

Paula Cravina de Sousa