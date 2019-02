A indexação inclui o salário mínimo qualificado e o não qualificado.

Indexação. Salários e pensões devem subir 2,5% no final do ano

Os salários e pensões devem subir 2,5% no último trimestre deste ano. A previsão não é nova, mas o instituto de estatística luxemburguês (Statec) voltou hoje a publicar a estimativa na nota com as previsões para a inflação anual. Para 2020 as notícias não são tão positivas, já que não está prevista qualquer indexação salarial. Refira-se que estes números não são finais e podem ser sujeitos a revisão pelo Statec.

A indexação salarial e das pensões é ativada a partir do momento em que a inflação acumulada (desde a última indexação) atinge um determinado nível. O instituto de estatística faz três cálculos, um cenário mais positivo, um cenário central e outro menos positivo. O cenário central aponta, então, para que a indexação seja desencadeada no quarto trimestre de 2019. Por sua vez, na hipótese mais negativa não chega a haver aumentos no próximo ano. Se este cenário se confirmar, os aumentos chegam apenas no primeiro trimestre de 2020.

A novidade vem sobretudo no plano mais positivo, já que, antes, a previsão indicava a possibilidade de a indexação poder mesmo chegar mais cedo, no terceiro trimestre de 2019. Agora, o cenário positivo coincide com o central: a indexação chega num dos últimos três meses deste ano.

Depois de um longo período em que não houve indexação, esta voltou a ser desencadeada em janeiro de 2017 e novamente em agosto de 2018. A indexação traduz-se num aumento dos salários e pensões e inclui o salário mínimo qualificado e o não qualificado.

Também hoje o Statec revelou dados sobre a taxa de inflação anual, que caiu até 1,8%, no final de janeiro deste ano. Sem surpresas, a maior redução mensal (15,6%) aconteceu na roupa e no calçado, devido aos saldos de inverno.