Indexação. Salários deverão (mesmo) subir 2,5% em 2019

Os salários deverão mesmo subir 2,5% a partir do último trimestre do ano por causa da indexação. A ideia vem novamente plasmada no último relatório do instituto de estatística luxembruguês (Statec) sobre o andamento da economia do país no próximo ano.

No documento, o Statec afirma que a indexação desencadeada em agosto deste ano e a que está prevista para os últimos três meses de 2019 vão contribuir para redinamisar os salários.

No entanto, o mercado de trabalho deverá ser menos dinâmico, apesar de ser suficiente para para que o desemprego continue a baixar em 2019. As contratações deverão fazer-se sobretudo no setor da construção e dos serviços nas empresas e beneficiar os mais jovens e menos qualificados. O Statec avisa ainda que o aumento do número de desempregados com qualificações elevadas revela que há uma inadequação crescente entre os perfis procurados e os disponíveis no mercado nacional.