Indexação. Novos aumentos devem chegar no último trimestre de 2019

No mês em que se fazem sentir os efeitos da indexação, o Statec publica as previsões para os próximos aumentos.

Os próximos aumentos dos salários e pensões (por efeito da indexação) devem chegar no último trimestre de 2019. No entanto, o instituto de estatística luxemburguês (Statec) avisa que a data concreta é ainda muito incerta: no pior dos cenários pode nem sequer haver lugar a aumentos no próximo ano, segundo as previsões publicadas hoje.

A indexação salarial e das pensões é ativada a partir do momento em que a inflação acumulada (desde a última indexação) atinge um determinado nível. O instituto de estatística faz três cálculos, um cenário mais positivo, um cenário central e outro menos positivo. O cenário central aponta, então, para que a indexação seja desencadeada no quarto trimestre de 2019. Por sua vez, na hipótese mais negativa não chega a haver aumentos no próximo ano. Já no plano mais positivo, a indexação pode mesmo chegar mais cedo, no terceiro trimestre de 2019.

O Statec reviu as previsões de inflação em alta para 1,4% e para 1,8 para este ano e para o próximo, respetivamente. Em maio, estas estimativas tinham sido revistas em baixa para 1,3% e para 1,7%.

O instituto de estatística publicou também a taxa de inflação de julho, que subiu ligeiramente para 1,5%. No sentido ascendente estiveram sobretudo os preços dos combustíveis e no sentido descendente o vestuário e calçado, por causa da época de saldos.

Recorde-se que este mês foi desencadeada a indexação, pelo que trabalhadores e pensionistas sentem já em agosto o seu efeito na carteira.