O Statec apresentou hoje as suas previsões de curto-prazo.

Indexação deve chegar no quarto trimestre do ano

A subida dos salários de 2,5% deverá chegar no quarto trimestre deste ano. A previsão foi uma vez mais confirmada pelo instituto de estatística luxemburguês, nas suas previsões de curto-prazo.







A indexação é válida para salários (incluindo o salário mínimo) e para pensões. Depois de um longo período em que não houve indexação, esta voltou a ser desencadeada em janeiro de 2017 e novamente em agosto de 2018.







De acordo com as previsões do Statec, a subida dos salários vai contribuir para sustentar os preços dos serviços, mas no sentido contrário, a gratuitidade dos transportes públicos vai pressionar a inflação. Esta deverá ser de 1,7% este ano e rondar os 2% em 2020.





Em termos de crescimento económico, o Statec mantém a previsão de crescimento de 3% para este ano. Os fatores externos não justificam uma revisão em baixa, embora se tenham degradado significativamente.