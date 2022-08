Se houver uma nova tranche este ano, como previsto pelo Statec, obrigaria as empresas a terem de pagar duas parcelas em simultâneo.

Inflação

Index. "Patrões não vão ter de pagar várias tranches ao mesmo tempo"

Diana ALVES Se houver uma nova tranche este ano, como previsto pelo Statec, obrigaria as empresas a terem de pagar duas parcelas em simultâneo.

As empresas não vão ter de pagar mais do que uma parcela da indexação ao mesmo tempo. Foi isso que garantiu o vice-primeiro-ministro, François Basuch, em declarações prestadas à RTL.

O ministro ecologista afirmou que a indexação é para manter, mas que os "empregadores não terão de pagar várias tranches ao mesmo tempo". Isto porque, na sequência do acordo tripartido de março, o Governo decidiu adiar as parcelas do 'index'. A de julho só será paga em abril do próximo ano. Mas, se de facto houver uma nova tranche ainda este ano , como prevê o Statec, surge a dúvida se também essa parcela será adiada para aquela data, o que, a confirmar-se, obrigaria as empresas a terem de pagar duas parcelas em simultâneo.

Ora, segundo François Bausch, isso não deverá acontecer. A RTL escreve que, para contornar a situação, há várias pistas em cima da mesa. Uma delas seria pagar a tranche de julho "neste outono ou inverno", quando a próxima parcela for despoletada. Sendo que essa ficaria então adiada para abril de 2023.

Index. Governos e parceiros sociais começam hoje a preparar a tripartida As últimas previsões do Statec apontam para uma nova indexação dos salários ainda este ano.

Recorde-se que o primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou a convocação de uma nova tripartida para o outono, no seguimento das previsões do Statec para discutir o que fazer em relação à indexação salarial. Até lá estão previstas várias reuniões bilaterais para preparar o encontro. A primeira teve lugar esta manhã, de acordo com a revista Paperjam.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.