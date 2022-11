Diz a sabedoria popular que, depois de um ‘index’ – acionado por causa do aumento dos preços –, fica tudo mais caro outra vez. A Rádio Latina falou com o Statec para saber o que dizem as estatísticas.

Série sobre o sistema de indexação (III)

Index. Os serviços que ficam mais caros após a indexação

De acordo com Marc Ferring, do departamento de Índice dos Preços do Instituto Nacional de Estatísticas (Statec), há um setor onde os preços aumentam automaticamente 2,5% sempre que os salários e pensões são indexados. Trata-se dos serviços de saúde, cuja subida está estipulada na lei. Mas, segundo o especialista, o impacto deste aumento na inflação é muito reduzido.



Leia o artigo completo na Rádio Latina.

