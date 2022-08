As últimas previsões do Statec apontam para uma nova indexação dos salários ainda este ano.

Inflação

Index. Governos e parceiros sociais começam hoje a preparar a tripartida

O Governo e os parceiros sociais começam esta quinta-feira a preparar a próxima reunião tripartida sobre a indexação, que deverá acontecer no outono. De acordo com a revista Paperjam, as reuniões bilaterais de preparação, anunciadas pelo primeiro-ministro, arrancam esta manhã.

Para já, estes encontros servirão para "apresentar os diferentes pontos de vista". Do lado dos sindicatos, a OGBL – única central sindical que não apoiou o acordo tripartido de março, que adiou o 'index' de julho –, mantém-se irredutível.

Citada pela Paperjam, a presidente do sindicato, Nora Back, adiantou que a OGBL vai continuar a opor-se ao adiamento do mecanismo de adaptação dos salários. No lado oposto está a União das Empresas Luxemburguesas (UEL) para quem o adiamento da indexação é a única opção.

Em declarações à edição online da revista, o presidente do organismo, Michel Reckinger, frisou que "a indexação não é uma boa solução", acrescentando que as empresas não podem ser responsáveis por remediar os problemas das famílias.

O acordo tripartido de março estipulou o adiamento das próximas parcelas do 'index'. Perante a oposição à medida, o Governo decidiu adiar apenas a de julho para abril de 2023, comprometendo-se a convocar uma nova tripartida no caso de o 'index' voltar a ser despoletado este ano. E foi isso mesmo que ditaram as recentes previsões do Statec, pelo que a próxima reunião tripartida para debater o assunto está agendada para o outono.



