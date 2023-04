Sindicato OGBL considera que o "Luxemburgo tem a inflação mais baixa da Europa devido ao 'index'".

É "puro mito" dizer que o 'index' alimenta a inflação

Diana ALVES

É um "mito" dizer que a indexação salarial alimenta a inflação. A afirmação é da maior central luxemburguesa OGBL surge num artigo divulgado pelo sindicato no seu site sobre os acordos alcançados nas últimas reuniões da tripartida.

A central escreve que as medidas decididas nos acordos de setembro de 2022 e no do passado mês de março "permitiram manter a inflação sob controlo".

"É interessante observar neste contexto que o Luxemburgo tem neste momento a taxa de inflação mais baixa de toda a Europa, seguido da Bélgica – um dos raros outros países que, tal como o Luxemburgo, dispõe de um sistema de indexação dos salários", escreve o sindicato.

Segundo os mais recentes dados sobre a inflação no Grão-Ducado, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec), a taxa de inflação anual desceu de 4,3% para 3,6% em março.

Para a OGBL, "os números demonstram, uma vez mais, que a tese defendida por todos os meios anti-sindicais, segundo a qual o 'index' alimenta a inflação […], "continua a ser um puro mito".

Os salários são adaptados à inflação este mês de abril. As previsões do instituto de estatísticas apontam ainda para uma nova parcela do 'index' no final do ano.

Sobre as alegadas críticas quanto à falta de caráter social dos acordos tripartidos, a central sindical frisa que a crise do poder de compra estende-se às classes médias e que, por isso, foi importante garantir um apoio não só às famílias com baixos rendimentos, mas também àquelas com rendimentos médios.

