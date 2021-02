Esse vencimento de substituição será apenas e somente atribuído aos trabalhadores independentes impedidos de exercer a sua atividade profissional por causa das medidas decretadas pelo executivo.

Independentes vão receber salário de substituição a partir de março

Os trabalhadores independentes vão ter direito a um salário de substituição a partir do mês de março. A medida destina-se a todos os trabalhadores por conta própria que tiveram de suspender as suas atividades por ordem do governo, no âmbito do combate à pandemia de covid-19.A criação de um ordenado de substituição para os independentes foi revelada pelo ministro do Trabalho, Dan Kersch, esta quinta-feira à rádio RTL.

Esse vencimento de substituição será apenas e somente atribuído aos trabalhadores independentes impedidos de exercer a sua atividade profissional por causa das medidas decretadas pelo executivo, avança o ministro, acrescentando que este projeto vai ser financiado por uma mutualidade.

Quanto ao montante do salário em causa, a ideia é ter como base os vencimentos do regime do desemprego parcial. Isto é, o salário de substituição será de 80% calculado sobre o montante do ordenado normalmente recebido e não poderá superar 2,5 vezes o salário mínimo.

Mas há ainda muitos pormenores por esclarecer. A ideia está lançada e será discutida entre membros do governo e União das Empresas Luxemburguesa e a Câmara dos Ofícios numa reunião, marcada para o dia 13 de fevereiro.



