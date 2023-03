Apesar de o tema dos impostos estar a ser novamente discutido publicamente, o Governo não considera avançar com a reforma fiscal adiada na pandemia.

Impostos voltam ao debate, mas Governo ainda não planeia reforma fiscal

Tiago RODRIGUES Apesar de o tema dos impostos estar a ser novamente discutido publicamente, o Governo não considera avançar com a reforma fiscal adiada na pandemia. Sindicatos dizem que é importante falar no assunto, mas admitem que há medidas mais urgentes neste momento.

O tema dos impostos e das classes está de volta ao debate público. Após uma nova petição que reclama a redução de impostos para solteiros ter obtido as 4.500 assinaturas necessárias para ir ao Parlamento (já tem mais de 8.000 neste momento), o assunto será novamente discutido entre os deputados, quatro anos depois do último debate.

A notícia chegou dias antes da reunião da tripartida agendada para esta sexta-feira, no Castelo de Senningen, onde Governo, sindicatos e empregadores irão discutir as próximas medidas no âmbito do Solidaritéitspak 2.0, bem como as condições de indemnização para a provável tranche suplementar do índex.

O Contacto questionou o Ministério das Finanças sobre se o tema da reforma fiscal - adiada por causa da pandemia da covid-19 e agora com a crise energética - iria também fazer parte da ordem de trabalhos da reunião de sexta-feira e se o Governo tinha prevista a introdução dessa medida este ano.

Na resposta, um porta-voz do ministério cita uma declaração do primeiro-ministro, Xavier Bettel, no discurso do Estado da Nação em outubro de 2022, quando afirmou que "seria irresponsável financiar hoje uma grande reforma fiscal a crédito e à custa das gerações futuras".

Uma ideia que a ministra das Finanças, Yuriko Backes, repetiu no discurso do orçamento de 2023, em que garantiu que a reforma fiscal "não foi cancelada", mas sim "adiada".

"Durante a pandemia e com a crise energética, o Estado mobilizou mais de 5,5 mil milhões de euros para ajudar indivíduos e empresas. Com estes 5,5 mil milhões de euros, poderíamos ter levado a cabo uma reforma. Na situação atual, esta margem de manobra já não existe", justificou então a ministra.

O Governo não está a ponderar, portanto, voltar a trazer o tema da reforma fiscal para o espaço político, até porque há eleições legislativas este ano, no dia 22 de outubro. No entanto, segundo o porta-voz do ministério, Yuriko Backes é "favorável" a uma alteração dos escalões dos impostos, como a própria afirmou numa entrevista ao Le Quotidien: "[...] a individualização da fiscalidade é necessária para preparar o futuro. A nossa sociedade evoluiu".

Esta medida exige, porém, alguma flexibilidade financeira por parte do Governo. "Se colocássemos todos os contribuintes na classe fiscal 2, isso custaria ao Estado quase 2 mil milhões de euros por ano. Isto significa um défice de 2 mil milhões de euros por ano. Ou seja, mais 2 mil milhões de euros de dívida. Por outro lado, se colocarmos todos os contribuintes na classe fiscal 1, isso criaria uma receita adicional de 1,35 mil milhões para o Estado, mas para a maioria das pessoas isso levaria a um aumento significativo da carga fiscal. Como não é esta a questão, teriam de ser compensados", explicou a ministra no discurso do Orçamento do Estado para 2023.

E concluiu: "Esta individualização só é, portanto, viável se tivermos a margem orçamental necessária e criarmos uma nova classe de impostos para todos os contribuintes". Por outro lado, Yuriko Backes comprometeu-se, nesse mesmo discurso, a "propor reduções fiscais específicas, se a situação financeira do país o permitir", recorda o porta-voz do ministério na sua resposta.

Na reunião conjunta da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Execução Orçamental da Câmara dos Deputados, a 30 de janeiro de 2023, a ministra observou que a situação orçamental e as previsões económicas tinham melhorado. Nessa altura, Backes salientou: "Espero que esta margem seja plenamente utilizada para reforçar o poder de compra das famílias neste período difícil, e isto será feito retroativamente a partir do início de 2023".

Na semana passada, numa entrevista à RTL, a ministra afirmou que "adaptar o escalão fiscal à inflação não seria responsável no contexto atual", devido à crise económica imprevisível. E no final de mês de janeiro, anunciou que iria propor reduções fiscais específicas sob a forma de créditos. A adaptação dos escalões fiscais à inflação parece agora estar fora de questão.

Algumas medidas de apoio já estão em vigor

Segundo Backes, o Executivo prefere elaborar ajudas mais direcionadas. Ao Contacto, o porta-voz do ministério deu o exemplo da introdução no orçamento de 2023 de uma redução da carga fiscal das famílias monoparentais, aumentando o montante máximo do "crédito fiscal para famílias monoparentais" (CIM) de 1 de janeiro de 2023 de 1.500 euros para 2.505 euros.

Além deste aumento de 67%, refere a mesma fonte, "o limite máximo de rendimento anual até ao qual um contribuinte pode beneficiar do montante máximo do CIM será aumentado de 35.000 euros para 60.000 euros".

A fim de assegurar que os beneficiários do salário mínimo social (SSM) possam continuar a receber o crédito fiscal total a seu favor (70 euros por mês) na sequência do aumento do SSM a partir de 1 de janeiro, o orçamento de 2023 prevê igualmente uma revisão em alta dos escalões de rendimento ao abrigo dos quais os contribuintes poderão beneficiar do "crédito fiscal do salário mínimo social" (CISSM), acrescenta o ministério.

O porta-voz salienta ainda que "o Governo também aumentou o subsídio de custo de vida e o rendimento de integração social, indexou os subsídios familiares e introduziu uma série de medidas de apoio a pessoas à procura de emprego e a trabalhadores a tempo parcial". Por fim, relembra que as pessoas solteiras "também beneficiam da indexação automática dos seus salários".

Sindicatos pedem adaptação à inflação

O Luxemburgo é um dos países da União Europeia onde os solteiros pagam mais impostos. Existem três classes: uma que identifica os solteiros ou divorciados (classe 1), outra para todos os solteiros ou divorciados com crianças a cargo ou viúvos há mais de três anos (classe 1A), e uma última para os contribuintes casados com ou sem crianças a cargo (classe 2). Em comparação com uma pessoa casada ou um casal, um solteiro pode pagar mais do que o triplo ao fim de um ano de trabalho.

O fim deste sistema de classes tem sido uma das lutas da LCGB - Confederação de Sindicatos Cristãos de Luxemburgo nos útimos anos, como refere ao Contacto o secretário-geral adjunto, Christophe Knebeler. "Já falamos muito sobre a questão das classes. Queríamos acabar com a classe 1 e passar todas as pessoas para a classe 2. Mas a progressão vai ser lenta. A única maneira possível seria pôr toda a gente na classe 2, caso contrário heverá sempre alguém a perder".

No entanto, a LCGB não pretende levar este tema à reunião da tripartida esta sexta-feira, porque não é possível encontrar uma solução rápida. "Não há tempo para isso. Nós vamos pedir um ajustamento do escalão fiscal à inflação. No final deste ano, vai haver oito indexações que não foram feitas nos últimos anos, o que fez com que ficássemos 20% atrás da inflação. Durante este tempo, os salários líquidos das pessoas não estão a aumentar o suficiente para acompanhar a inflação. Queremos discutir esta medida, porque envolve todas as pessoas, que pagam mais do que deviam", argumenta Knebeler.

O responsável da confederação não acredita que a reforma fiscal seja planeada em breve pelo Governo, porque "não têm tempo nem o orçamento". No entanto, alerta, após as eleições o "próximo Governo terá de dizer quando e como fará essa reforma". Quanto a uma possível discussão sobre a adaptação dos escalões fiscais à inflação, a LCGB não obteve uma resposta do Governo. "As discussões são só sobre as compensações para as empresas e sobre como vai ser controlada a inflação até ao final do ano. Não posso confirmar se vamos sequer discutir o tema".

