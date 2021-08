A petição pública, impulsionada por Carmen Da Cruz, pede o fim dos impostos sobre o 13º mês (e outros bónus) ganhou apoio suficiente para que se realizasse um debate público sobre o assunto.

Impostos

Petição sobre fim de taxas nos bónus e prémios laborais vai ser discutida no parlamento

Patrick JACQUEMOT A petição pública, impulsionada por Carmen Da Cruz, pede o fim dos impostos sobre o 13º mês (e outros bónus) ganhou apoio suficiente para que se realizasse um debate público sobre o assunto.

A petição pública que pede o fim dos impostos no 13º mês (e outros bónus) ganhou apoio suficiente para que se realizasse um debate público sobre o assunto.

Carmen Da Cruz, impulsionadora da petição, admite que não esperava tamanho sucesso: 4,965 assinaturas na sua petição ainda surpreendem esta residente de Bettembourg.

No entanto, ao denunciar as taxas que reduzem o montante dos bónus e o 13º mês recebido pelos trabalhadores, acertou em cheio num ponto que preocupa muitos. "Tal como eu, muitas pessoas devem perceber isto como uma injustiça", sublinha a autora da petição que ainda está online durante uma semana no site da Câmara dos Deputados.

A peticionária está determinada a que a questão chame a atenção dos deputados de todos os partidos. Sobretudo, porque o Grão-Ducado é um país onde, segundo o Statec, este tipo de "mais-valia financeira" representa 15% da remuneração anual. Isto é, o dobro da média europeia. "Se o Luxemburgo já não tributa as horas extraordinárias, pode também não tributar este tipo de bonificações excecional."

No mínimo, Carmen Da Cruz acredita que o país poderia adotar a mesma tributação dos salários, mais não mais do que a que existe atualmente. "Vou agora de férias, o que me dará tempo para preparar a reunião com os deputados sobre o assunto. Mas irei sem ilusões. No entanto, irei com um sentido de realização, que não tem preço."

Notícia publicada originalmente no Luxemburger Wort (edição francesa) e traduzida para português e editada pelo Contacto.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.