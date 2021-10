Nos primeiros seis meses deste ano, os preços da eletricidade subiram e os do gás desceram no conjunto dos países comunitários. Mas o peso tributário nas faturas de consumo doméstico destas fontes de energia é semelhante.

Energia

Impostos e taxas representam mais de 35% das faturas de energia na EU

Ana TOMÁS Nos primeiros seis meses deste ano, os preços da eletricidade subiram e os do gás desceram no conjunto dos países comunitários. Mas o peso tributário nas faturas de consumo doméstico destas fontes de energia é semelhante.

O peso dos impostos e taxas na fatura da energia doméstica foi superior a 35%, nos primeiros seis meses deste ano.

Segundo o relatório publicado, esta quarta-feira, pelo Eurostat, na primeira metade de 2021, os impostos e taxas representaram 39% das contas de eletricidade cobradas aos agregados familiares na União Europeia (UE), enquanto nas contas do gás o seu peso foi de 36%.

Preços do gás desceram na primeira metade deste ano na UE mas subiram no Luxemburgo No mesmo período, os preços médios da eletricidade doméstica nos Estados-membros aumentaram ligeiramente em comparação com 2020.

No caso do Luxemburgo e da Alemanha, três dos 20 países da UE que viram os preços do gás subir, nos primeiros seis meses do ano, os impostos e as taxas foram os principais fatores de subida dos valores, que no Grão-Ducado aumentaram 6% e na Alemanha 8%.

Da mesma forma, mas no sentido oposto, as reduções fiscais permitiram baixar a fatura da eletricidade para as famílias nos Países Baixos, o Estado-membro onde mais desceram os preços médios desta fonte de energia (-10%), na primeira metade deste ano, em contraciclo com a maioria dos países da UE, que registaram um aumento dos valores.





