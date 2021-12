O Contacto convidou uma fiscalista a pegar na calculadora e fazer um exercício de matemática. Quanto é que paga de impostos um solteiro, afinal? E qual a diferença para uma pessoa casada?

Economia 3 min.

Rendimentos

Impostos dos solteiros. Fiscalista ajuda a fazer as contas

Tiago RODRIGUES O Contacto convidou uma fiscalista a pegar na calculadora e fazer um exercício de matemática. Quanto é que paga de impostos um solteiro, afinal? E qual a diferença para uma pessoa casada?

O Contacto convidou uma fiscalista a pegar na calculadora e fazer um exercício de matemática. Quanto é que paga de impostos um solteiro, afinal? E qual a diferença para uma pessoa casada? Jakeline da Conceição tentou descomplicar a questão, dando alguns exemplos. Todos os rendimentos de uma ocupação salarial ou de uma pensão são, em princípio, sujeitos a retenção na fonte.



Para tal, explica a fiscalista, "o contribuinte precisa de uma ficha de retenção na fonte que o empregador ou a caixa das pensões usará para calcular o imposto". Este formulário é enviado pela Administração de Contribuições Diretas (ACD) no início do ano. "A taxa de imposto é mais baixa para pessoas de baixos rendimentos e aumenta à medida que os rendimentos aumentam", esclareceu.

As pessoas das classes 1 e 1A, por exemplo, são taxadas consoante o montante de rendimento anual após dedução dos abatimentos mínimos a que tenham direito e/ou créditos de imposto. Já a classe 2 tem uma retenção fixa de 15% na segunda ficha de retenção do casal. Além disso, o mínimo vital isento de imposto – limite a partir do qual uma pessoa é obrigada a descontar – é de 11.265 euros anuais para os contribuintes da classe 1 e de 22.530 euros para as classes 1A e 2. "A taxa a aplicar na classe 1 para um rendimento tributável ajustado entre 11.265 e 13.137 euros anuais é aplicada a taxa de 8% de imposto e ao resultado é adicionada a taxa de 7% de contribuição para fundos de emprego ou 9% se o rendimento for superior a 150 mil euros e vai aumentando consoante aumenta o rendimento", disse Jakeline da Conceição.

O Manuel, o João e o António

Para melhor compreender as artimanhas destas contas, a fiscalista apresentou-nos os casos do Manuel, solteiro, do João, também solteiro mas com um filho a cargo, e do António, casado. "O Manuel trabalha e reside no Luxemburgo, é solteiro e como tal tem a classe de imposto 1. Quando faz a sua declaração, o Manuel declara as suas despesas dedutíveis, tais como os juros pagos do crédito do seu apartamento e os seguros. Após todas as deduções, o seu rendimento tributável ajustado é de 42.300 euros. O Manuel será tributado a uma taxa de 14.59% e deve pagar 6172 euros de imposto, ao qual se somam 7% de taxa de imposto de solidariedade, no valor de 432 euros, o que perfaz um total de 6604 euros de impostos anuais", vincou.

Já o João, que também é solteiro mas tem um filho a cargo, ao fazer a sua declaração e assim deduzir as despesas, vai ser tributado sobre 42.300 euros, na classe 1A. "Uma taxa de 12.75% de impostos, que perfaz 5396 euros, aos quais se somam também os 7% de taxa imposto de solidariedade, no valor de 377 euros, para um total de 5773 euros de impostos anuais", acrescentou a fiscalista, notando que este rendimento é para pelo menos um adulto e uma criança.

Ser solteiro paga imposto no Grão-Ducado A polémica não é de agora. O Ministério das Finanças admite que tinha planeado uma reforma fiscal, mas a pandemia alterou os planos. Uma nova petição pretende reacender a discussão e voltar a levar o tema ao espaço político.

Por fim, o António, que é casado e trabalha, assim como a sua esposa, ao fazer a declaração e ao deduzir as despesas do agregado, vai ser tributado sobre 42.300 euros, na classe 2, com uma taxa de 4.77%, menos de metade em relação às classes 1 e 1A. "Aos 2019 euros de impostos somam-se os 7% de taxa de imposto de solidariedade, no valor de 141 euros, perfazendo um total de 2160 euros de impostos anuais", comparou, salientando que este rendimento corresponde a duas pessoas, no mínimo.

Em conclusão, termina Jakeline, "se dividirmos o montante [do casal] pelos dois contribuintes, é como se cada um ganhasse 21.150 euros por ano, montante pelo qual pagariam, na classe 1, enquanto solteiros, uma taxa de 4.77%, num total de 1079 euros de impostos anuais cada um". Cerca de seis vezes menos do que pagaria um solteiro e cinco vezes menos do que uma família monoparental.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.