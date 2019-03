Ontem o aumento foi anunciado, hoje os automobilistas ficaram a saber a partir de quando o vão sentir na carteira.

Imposto sobre os combustíveis vai subir a partir de 1 de maio

Os combustíveis vão ficar mais caros a partir de 1 de maio. O aumento consta do Orçamento do Estado para 2019, mas a data a partir da qual vai ser concretizado foi hoje anunciada pelo ministro das Finanças, Pierre Gramegna, em entrevista à rádio 100,7.

O orçamento - ontem apresentado no Parlamento - prevê a subida de um cêntimo no imposto aplicado à gasolina e de dois cêntimos sobre o gasóleo.

Esta é uma medida ambiental com o objetivo de reduzir as emissões de gás de efeito de estufa. A receita conseguida com esta medida terá dois destinos: metade será canalizada para o fundo de Clima e Energia e a outra parte será utilizada para financiar políticas previstas no programa do Executivo, sobretudo na coesão social.