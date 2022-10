As propostas fiscais não se destinam a fazer baixar os preços, diz o ministro Henri Kox, apesar da crescente crise habitacional do país.

Economia 3 min.

Habitação

Imposto sobre casas vazias não vai fazer baixar os preços

Yannick LAMBERT As propostas fiscais não se destinam a fazer baixar os preços, diz o ministro Henri Kox, apesar da crescente crise habitacional do país.

As novas políticas fiscais destinadas a forçar os proprietários de casas e terrenos vazios a vender ou arrendar não se destinam a fazer baixar os preços dos imóveis no Luxemburgo, afirmou o ministro da Habitação Henri Kox, acrescentando que o país não se pode permitir uma recessão.

"Precisamos de preços estáveis", disse o ministro à RTL no sábado. "O investidor deve ser capaz de continuar a investir", acrescentou Henri Kox (Dei Gréng). Embora "o objetivo seja criar habitação pública e acessível" através de medidas governamentais destinadas a "pessoas vulneráveis", o governante ressalvou que isso poderia ser alcançado através do investimento num programa separado de habitação pública, citando o exemplo de Viena (Áustria), em vez de se fazer baixar os preços.

Governo introduz imposto sobre habitações desocupadas A medida é, a par da introdução de um imposto de mobilização e da reforma do imposto predial, uma das novas ferramentas de combate à crise da habitação.

A maioria dos residentes na capital austríaca vive em habitações sociais, que são propriedade do governo local ou de cooperativas sem fins lucrativos subsidiadas pelo Estado. Esta política é financiada por uma taxa de 1% sobre todos os residentes da cidade e está aberta à maioria dos grupos de rendimento, com um limiar elevado, o que significa que cerca de 75% da população é elegível.

Um imposto progressivo

A nova lei luxemburguesa, que foi apresentada pelos ministros na sexta-feira e ainda tem de ser aprovada pelo parlamento, imporia um imposto progressivo às casas desocupadas para encorajar as pessoas a alugar ou vender a sua propriedade, começando em 3.000 euros, no primeiro ano, e aumentando para 7.000 euros por ano, após sete anos.

Seria lançado um registo central para identificar edifícios que não tenham sido utilizados durante seis meses ou onde ninguém esteja registado como habitante. A utilização de água, resíduos e eletricidade também poderia ser verificada, disseram os ministros, para determinar se alguém estaria de facto a viver na propriedade.

Preços das casas voltam a subir no Luxemburgo A informação foi avançada pelo Instituto Nacional de Estatísticas esta quinta-feira.

Questionado pelos jornalistas, os ministros - as ministras do Interior, Taina Bofferding, e das Finanças, Yuriko Backes, que também estiveram na conferência de imprensa de sexta-feira - responderam que poderia demorar até 2027 para que as reformas fossem implementadas, e que o impacto no mercado da habitação estava ainda por conhecer.

Custo médio mais do dobro

Contudo, os aumentos de impostos propostos no projeto não correspondem ao atual crescimento dos preços imobiliários, argumentaram os membros da oposição no fim-de-semana, numa altura em que o Luxemburgo se debate com uma crise habitacional alimentada por alguns dos preços mais elevados da Europa.

O custo médio de um apartamento no Luxemburgo mais do que duplicou para mais de 660.000 euros na década até 2021, aumentando ao triplo da taxa de crescimento salarial durante o mesmo período, de acordo com os últimos dados do Statec.

Este ano, o custo de aquisição de uma casa aumentou 11,5% no segundo trimestre em comparação com o mesmo período em 2021, de acordo com os números publicados na quinta-feira.

Luxemburgo. Valor das rendas limitado a 3,5% do capital investido Esta é uma das principais alterações à lei das rendas implementadas pelo Governo.

A par da subida dos preços das casas, o valor dos terrenos para construção no Luxemburgo aumentou mais de 80% entre 2010 e 2019.

Marc Lies, o Partido Social Cristão (CSV) e presidente da câmara de Hesperange, disse esta segunda-feira que a lei separada para proteger os inquilinos resultaria também na venda dos imóveis em vez do aluguer das propriedades, criando potencialmente novas carências no mercado da habitação.

(Artigo originalmente publicado no Luxembourg Times.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.