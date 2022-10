Até agora, as unidades da Liberty Steel na Bélgica e no Luxemburgo estão paradas até pelo menos ao final deste ano.

Impasse na Liberty Steel preocupa Governo e sindicatos

Até agora, as unidades da Liberty Steel na Bélgica e no Luxemburgo estão paradas até pelo menos ao final deste ano.

Governo, sindicatos e a delegação do pessoal estão preocupados com as ações da empresa Liberty Steel, sediada em Dudelange, e que poderão comprometer o futuro económico da empresa.

Na segunda-feira, o ministro da Economia, Franz Fayot, e o ministro do Trabalho, Georges Engel, estiveram reunidos com representantes dos sindicatos OGBL e LCGB, como também a delegação do pessoal, para fazerem o ponto da situação e abordar o futuro da metalúrgica em Dudelange.

No encontro o ministro do Trabalho garantiu que a tutela vai estar atenta ao pagamento dos salários, que poderão vir a ser pagos pelo Fundo para o Emprego, caso seja necessário.



Liberty Steel reabre por dois dias. "Areia para os olhos", diz LCGB A unidade de Dudelange vai retomar a produção esta semana, mas apenas por dois dias. LCGB diz que reabertura temporária não é mais do que "atirar areia para os olhos.

O principal credor do dono da Liberty, o grupo financeiro Greensill Capital, declarou insolvência no Reino Unido em março de 2021. A unidade de Dudelange está parada desde então, com a exceção da retoma temporária em julho e agosto deste ano, em que a produção foi retomada por dois dias.

Até agora, só se sabe que as unidades da empresa na Bélgica e no Luxemburgo estão paradas até pelo menos ao final deste ano. O Governo reiterou que existe um ator industrial interessado em retomar a empresa em Dudelange, afim de manter as atividades siderúrgicas e preservar os empregos.

Por seu lado, o ministro do Trabalho quis tranquilizar os sindicatos e a delegação do pessoal da Liberty Steel, garantindo que o seu ministério vai estar atento ao pagamento dos salários, que poderão ser pagos pelo Fundo para o Emprego, caso seja necessário.



