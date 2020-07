Pedidos foram referentes aos serviços de telecomunicações, energia e correios.

ILR registou menos pedidos de mediação em 2019

Susy MARTINS

O serviço de mediação do Instituto de Regulação luxemburguês (ILR) recebeu no ano passado 124 pedidos de mediação, contra 129 pedidos em 2018, menos cinco pedidos. Os dados referentes a 2019 foram apresentados esta quarta-feira pelo instituto.

A maioria dos pedidos, 101, diziam respeito a serviços de telecomunicações, 14 eram referentes ao setor da energia (eletricidade e gás natural) e nove pedidos diziam respeito aos serviços dos correios. No relatório, o ILR salienta que em 44% dos casos foi possível encontrar um acordo entre os consumidores e as empresas.

No setor da energia, o instituto regulação luxemburguês recebeu sobretudo queixas em relação à eletricidade. A maioria dos casos dizia respeito à faturação e à contagem gasta pelo consumidor, sendo que mais de metade dos litígios estavam ligados a problemas de instalação dos chamados "contadores inteligentes" (smart meters). Estes contadores transmitem dados sobre o consumo energético em tempo real.

No setor dos correios, as queixas estavam relacionadas com a perda de pacotes de encomendas. Segundo o ILR, na maioria dos casos a compensação financeira não correspondia ao valor dos bens perdidos. Note-se ainda que nenhum profissional recorreu a este serviço para solucionar um litígio, sendo apenas consumidores a título privado que contactaram o regulador.

