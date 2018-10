A cadeia sueca de móveis e decoração para a casa anunciou hoje que quer expandir as suas atividades para chegar a uma dúzia de novos países nos próximos anos, incluindo o Luxemburgo.

Economia 3 min.

IKEA quer abrir no Luxemburgo

A cadeia sueca de móveis e decoração para a casa anunciou hoje que quer expandir as suas atividades para chegar a uma dúzia de novos países nos próximos anos, incluindo o Luxemburgo.

O anúncio foi feito hoje, em comunicado, mas sem precisar a data de abertura no Luxemburgo. Tudo o que se sabe é que a Ikea tenciona abrir 15 novos estabelecimentos já a partir do próximo ano.



A médio prazo, os produtos da cadeia sueca chegarão também ao Chile, Perú, Colômbia, Porto Rico, México, Estónia, Ucrânia, Omã, Macau e Filipinas, informou a IKEA. O objetivo é chegar a três mil milhões de pessoas em 2025, apontou Torbjörn Lööf, diretor executivo da Inter IKEA Group, a empresa que gere a marca da cadeia. O Contacto questionou o gabinete de imprensa da cadeia sueca sobre a data em que a abertura no Grão-ducado está prevista, mas continua a aguardar uma resposta.



No último ano, a IKEA teve um lucro de 38.800 milhões de euros, antes de impostos, de acordo com valores revelados hoje pela cadeia sueca, referentes a o último ano fiscal. No mesmo período, a cadeia sueca abriu 19 novos estabelecimentos, tendo chegado a dois novos países (Índia e Letónia) e dispõe agora de 422 lojas em 50 mercados, empregando 208.000 empregados.

Como a Ikea poupou mil milhões de euros instalando-se no Luxemburgo



Apesar de não ter uma loja no Grão-Ducado, o gigante sueco já tem presença o país, já que instalou a sede fiscal de uma 'holding' obscura numa rua em Belair, na capital luxemburguesa. A manobra valeu-lhe uma poupança de mil milhões de euros em impostos, como denunciou um estudo do Parlamento Europeu.

De acordo com o estudo encomendado pelo grupo dos Verdes no PE, entre 2009 e 2014 a Ikea poupou mil milhões de euros em impostos na UE, graças a um esquema de "engenharia financeira" que tira partido de vazios legais na legislação europeia. "A Ikea é um exemplo de uma empresa que usa uma estratégia de evasão fiscal particularmente agressiva", disse ao Luxemburger Wort o investigador que assina o relatório divulgado em 2016, Marc Auerbach.

Desde o escândalo "LuxLeaks", em 2014, que se sabe que a Ikea faz parte das 340 multinacionais que assinaram acordos fiscais secretos com o Luxemburgo, mas o estudo detalhou a forma como o grupo sueco conseguiu "evadir o pagamento de mais de mil milhões de euros em impostos entre 2009 e 2014". Segundo a investigação levada a cabo pelo grupo parlamentar dos Verdes, na base da engenharia financeira do gigante sueco estão duas fundações secretas, sediadas na Holanda e no Liechtenstein, quatro "paraísos fiscais" (Holanda, Liechtenstein, Bélgica e o Luxemburgo), além de uma "manipulação de impostos amistosa" na Holanda e um acordo privilegiado com o Grão-Ducado.

A estrutura da Ikea está longe de ser transparente, e até o Parlamento Europeu tem dificuldades para apurar o número de 'holdings' que compõem o esquema fiscal. Questionado pelos eurodeputados da comissão especial "Tax", que investiga os acordos fiscais ou 'tax rulings', o responsável financeiro da Ikea revelou que há uma segunda empresa chamada Inter Ikea. A companhia-mãe desta "segunda" Ikea tem o quartel-general sediado numa pequena rua em Belair, um bairro residencial na capital luxemburguesa. A holding luxemburguesa foi criada em 1992 e é determinante para o esquema de evasão fiscal projectado pelo fundador do grupo sueco, Ingvar Kamprad.

O esquema funciona através do pagamento de 'royalties' (licenças por direitos de autor pagas pela utilização da marca) das lojas à casa-mãe. Cada loja da cadeia - há 328 em todo o mundo - paga três por cento em 'royalties' por cada estante "Billy", almôndegas "Köttbullar" ou qualquer outro produto vendido, sendo essa percentagem paga à subsidiária holandesa da holding luxemburguesa, a Inter Ikea Systems. Um valor que ascendeu a 13,6 mil milhões de euros entre 1991 e 2014 e que ronda anualmente os mil milhões de euros.

Desta forma, as subsidiárias do grupo IKEA reduzem artificialmente os lucros declarados, cerca de 35% na Bélgica e até 64% em França, apontam os Verdes. Com menos lucros, a empresa paga menos impostos, transferindo milhões de euros livres de impostos que acabam numa fundação secreta no Liechtenstein, depois de passarem pela Holanda, asseguram os eurodeputados ecologistas. Além disso, no Luxemburgo a subsidiária do grupo sueco pagará apenas 0,06 % em impostos, segundo a mesma fonte. No Liechtenstein, os dividendos recebidos de subsidiárias estrangeiras - neste caso, do Luxemburgo - estão isentos de impostos, aponta ainda o estudo dos Verdes.