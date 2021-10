O impacto negativo dos confinamentos foi largamente compensado por gastos adicionais dos consumidores em mobiliário doméstico, segundo os dados da empresa.

Covid-19

Ikea paga mais de 100 milhões de euros em bónus por trabalho durante a pandemia

A Ikea vai pagar um total de 110 milhões de euros em bónus aos empregados de todo o mundo como compensação pelos serviços prestados durante a pandemia, anunciou o Grupo Ingka, empresa que opera a maioria das lojas da gigante sueca.

"A pandemia colocou-nos numa situação para a qual penso que nenhum de nós estava realmente preparado", disse Ulrika Biesert, gerente da IKEA Retail, à AFP. "Passámos de um negócio maioritariamente offline para um negócio online, no prazo de duas semanas", acrescentou. Os bónus vão ser pagos de acordo com os valores dos salários.

Biesert disse que este bónus é um agradecimento aos empregados por "reorientarem o nosso negócio para tentarem servir o cliente da melhor forma possível". A empresa resistiu relativamente bem à crise de covid-19, apesar de uma queda nos lucros para o seu exercício financeiro de setembro de 2019 a agosto de 2020.

O impacto negativo dos confinamentos foi largamente compensado por gastos adicionais dos consumidores em mobiliário doméstico, segundo os dados da empresa.

Até agosto de 2021, o grupo anunciou um aumento de seis por cento nas receitas, impulsionado em grande parte pelas compras online. Ao longo do ano, disse a Ingka, assistiu-se a "uma maior procura de mobiliário de trabalho, mobiliário de exterior e soluções de armazenamento", como resultado da pandemia e do aumento do trabalho à distância.

