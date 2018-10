Afinal, a IKEA não vem para o Luxemburgo. Pelo menos fisicamente. A casa-mãe da cadeia sueca de móveis e decoração anunciou ontem que queria expandir as suas atividades para chegar a uma dúzia de novos países nos próximos anos, incluindo o Luxemburgo. Agora, diz que só vai abrir uma loja virtual (webshop), através da Ikea Bélgica - que inclui a Ikea Arlon, que serve o mercado luxemburguês.

IKEA da Bélgica só quer loja pela internet no Luxemburgo

Afinal, a IKEA não vem para o Luxemburgo. Pelo menos fisicamente. A casa-mãe da cadeia sueca de móveis e decoração anunciou ontem que queria expandir as suas atividades para chegar a uma dúzia de novos países nos próximos anos, incluindo o Luxemburgo. Agora, diz que só vai abrir uma loja virtual (webshop), através da Ikea Bélgica - que inclui a Ikea Arlon, que serve o mercado luxemburguês.

O anúncio foi feito ontem, num comunicado da Inter IKEA Group, a empresa-mãe que gere a marca da cadeia. Na nota, no site da empresa, a intenção de abrir novas lojas em vários países, incluindo no Grão-Ducado, era clara: "Brevemente os clientes poderão comprar produtos IKEA no Chile, Colômbia e Peru. A IKEA também vai vir para o México, Estónia, Ucrânia, Porto Rico, Omã, Luxemburgo, Macau e Filipinas. 15 estabelecimentos de venda ao público estão planeados para o ano fiscal de 2019 [no original, em inglês, "FY19" - ou seja, "fiscal year 19").



O comunicado de imprensa só não precisava a data de abertura no Luxemburgo. Por essa razão, ontem o Contacto contactou o gabinete de imprensa da empresa por telefone, mas o assessor da cadeia disse que todas as explicações deveriam sem pedidas por email. O que o jornal fez.



Em email posterior, o departamento de comunicação do grupo Ikea vem agora dizer que "está à procura de uma solução para ter uma 'webshop' que possa servir os clientes no Luxemburgo, já que [se sabe] que a procura é elevada". "No entanto, neste momento não podemos dar uma data para isto [acontecer]", concluía o email.

A filial belga da IKEA também desmentiu hoje que a empresa tivesse intenção de abrir uma loja em território luxemburguês, em declarações ao Luxemburger Wort, sem explicar no entanto por que razão o anúncio de que iria abrir uma loja foi feito.

O Contacto questionou novamente o gabinete de imprensa da casa-mãe sobre a razão para vir dar agora o dito pelo não dito, questionando se a decisão se deve a evitar a concorrência com a loja da IKEA em Arlon, na fronteira luxemburguesa. É que aquela loja, a pouco mais de 20 quilómetros da fronteira com o Luxemburgo, serve atualmente muitos clientes do Grão-Ducado.