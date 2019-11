Já Portugal destaca-se como um dos países que vai continuar a ter uma das idades de reforma mais altas: quem começou a trabalhar em 2018 só terá direito a uma pensão quando tiver 67,8 anos.

Idade de reforma no Luxemburgo em 2060 será das mais baixas da OCDE

Paula CRAVINA DE SOUSA

A idade de reforma no Luxemburgo será de 62 anos em 2060, uma das mais baixas do conjunto de países analisados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

O relatório publicado esta quarta-feira - Panorama das Pensões 2019 - nota que a idade normal de reforma difere significativamente entre países. No estudo, foram considerados indivíduos com uma carreira contributiva com início aos 22 anos e que tenha entrado na vida ativa em 2018.

Em 2018, a idade de reforma variou entre os 51 anos na Turquia e os 67 anos na Islândia, Itália e Noruega. A OCDE explica que, tendo em conta a atual legislação, a idade futura de aposentação vai variar entre os 62 anos no Luxemburgo, Grécia, Eslováquia e Turquia, e os 74 na Dinamarca. Em média, a idade de reforma vai aumentar dos 64,2 anos em 2018 para 66,1 anos no futuro.

Assim, conclui-se que a idade de reforma não vai sofrer alterações no Luxemburgo, uma vez que o país não ligou a idade de aposentação à esperança média de vida. Este tem sido, aliás, um dos aspetos mais criticados pelos vários organismos internacionais como a própria OCDE e a Comissão Europeia. Em causa estará a sustentabilidade do sistema de pensões no longo-prazo.

Neste relatório, a OCDE sublinha que 16 países não aprovaram legislação para aumentar a idade de aposentação. O Grão-Ducado será mesmo um dos poucos com uma idade abaixo dos 65 anos. A Grécia, Eslováquia, Eslovénia e Turquia estarão também neste grupo.

