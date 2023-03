É a segunda empresa do setor a anunciar despedimentos em março.

Trabalho

Husky Technologies de Dudelange vai eliminar 155 postos de trabalho

A unidade de produção da Husky Tecnologias em Dudelange vai eliminar 155 postos de trabalho. A informação foi avançada pela direção da empresa na quarta-feira às equipas e sindicatos.

Segundo a empresa, os despedimentos prendem-se com uma mudança estratégia. A empresa canadiana que fabrica maquinaria está em Dudelange há 30 anos, e emprega cerca de 1.000 trabalhadores.

Os sindicatos LCGB e OGBL lamentaram a situação em comunicado conjunto e expressaram o descontentamento pela forma como a medida foi divulgada. "A delegação do pessoal e os sindicatos foram informados apenas uma hora antes do pessoal. O momento e a forma da comunicação são inaceitáveis. Os trabalhadores e as suas famílias ficam assim, na véspera da Páscoa, na incerteza sobre o seu futuro", escreveram, garantindo que "a delegação do pessoal, juntamente com os sindicatos, recusa categoricamente qualquer negociação sobre um possível plano social."

DuPont vai despedir 160 trabalhadores da fábrica de Contern A empresa de químicos tinha garantido que nenhum emprego estaria em risco, após a aquisição do ano passado. Mas agora voltou atrás.

Os sindicatos exigem agora a implementação urgente de um plano de retenção de empregos (PME, na sigla francesa) para evitar eventuais demissões. "Todos os meios devem ser implementados para manter os empregos", afirmam.

"Uma PME pode permitir usar todos os meios de apoio social para evitar a perda de postos de trabalho através de medidas como a reforma antecipada, o crédito laboral, mas também a reorientação profissional através da formação", afirmam ainda no comunicado.

Esta é a segunda empresa do setor a despedir pessoas no Luxemburgo no espaço de um mês. A Dupont Teijin Films confirmou no início de março a intenção de encerrar duas linhas de produção na fábrica Contern, o que significa que 160 dos 270 postos de trabalho estão em risco.

