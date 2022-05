A Hungria, que depende fortemente da energia russa, tem estado entre os países que mais se têm oposto à expansão das sanções contra a Rússia, na sequência da invasão desta à Ucrânia.

Guerra na Ucrânia

Hungria acena com ameaça de veto na UE a sanções ao petróleo russo

A Comissão Europeia vai propor a proibição do petróleo russo até ao final do ano, na sequência da invasão da Ucrânia, com restrições às importações introduzidas gradualmente até lá. Mas a Hungria está pronta a vetar as sanções da União Europeia à indústria petrolífera russa se as medidas restringirem a capacidade de Budapeste de importar energia, segundo apontou um alto funcionário do Governo liderado por Viktor Orbán.

A Hungria, que depende fortemente da energia russa, tem estado entre os países que mais se têm oposto à expansão das sanções. O governo de Orbán alertou para os graves danos causados à economia húngara sem acesso ao petróleo e ao gás natural russos.

"Uma vez que tais decisões requerem unanimidade, não faz sentido que a Comissão proponha sanções que afetem o gás natural e o petróleo bruto que restrinjam as aquisições húngaras", disse o Ministro do Governo Gergely Gulyas à HirTV no domingo.

Flexibilidade para países mais dependentes

Países como a Hungria, que dependem profundamente da energia russa, podem obter alguma flexibilidade adicional como parte de um compromisso para abandonar a sua oposição a novas sanções, de acordo com uma fonte ouvida pela Bloomberg.

A posição da Hungria sobre a imposição de sanções ao petróleo e gás russos "não mudou, não a apoiamos", disse o porta-voz do governo Zoltan Kovacs num post do Facebook.

A mensagem serviu para refutar uma reportagem da rede de televisão alemã ZDF, que no domingo relatou que a Hungria e a Áustria tinham levantado as suas ameaças de veto.

Viktor Orbán, que foi reeleito primeiro-ministro no mês passado, indicou em relação às sanções sobre a energia russa quais as suas "linhas vermelhas".

O seu Governo acordou com a Rússia a conversão dos pagamentos de gás em rublos, desafiando a política de sanções da UE. A Rússia cortou na semana passada o fornecimento de gás à Polónia e à Bulgária, fazendo face a uma ameaça de interrupção dos fluxos se os pagamentos não forem feitos em rublos.

Os ministros da energia da UE estão reunidos em Bruxelas, esta segunda-feira, para discutir a exigência da Rússia para que o gás natural seja comprado em rublos, e é esperado que discutam também o pacote de sanções petrolíferas.

