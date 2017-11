Houve falhas da Comissão Europeia na conceção dos resgates à Grécia

O Tribunal de Contas Europeu (TCE), cuja sede é no Luxemburgo, detetou insuficiêcias na forma como a Comissão Europeia concebeu os programas de resgate e as medidas de austeridade à Grécia. Em causa está uma auditoria feita aos três programas de ajustamento económico à Grécia, onde se encontraram várias inconsistências e insuficiências no trabalho desenvolvido por Bruxelas. O TCE tentou também examinar o papel do Banco Central Europeu (BCE) nos resgates, mas este último não cooperou. Como se lê no relatório, “o BCE questionou o mandato do Tribunal a este respeito e não forneceu elementos de prova suficientes”, pelo que o TCE diz não estar “em condições de prestar informações sobre o papel do BCE nos programas gregos”.

Recorde-se que a República Helénica já teve três programas de ajuda externa: o primeiro em 2010 no valor de 110 mil milhões de euros; o segundo em 2012, de cerca de 173 mil milhões de euros e o terceiro em 2015– que ainda está a decorrer – no valor de 86 mil milhões de euros. O tribunal refere que o país continua a precisar de ajuda externa e que “os objetivos dos programas foram apenas parcialmente cumpridos”, já que a Grécia não consegue ainda financiar-se junto dos mercados. O país tem atravessado um grave período de crise económica e instabilidade política, em que foi obrigado a implementar várias medidas de austeridade, entre a reforma do sistema de pensões, limites aos levantamentos de dinheiro nas caixas multibanco, aumento do IVA, entre outras.

De acordo com as conclusões do relatório, a Comissão Europeia não tinha experiência de gestão neste tipo de processo. O TCE sublinha que houve alguma desadequação nas medidas exigidas. Nos vários domínios de intervenção – fiscalidade, administração pública, mercado de trabalho e setor financeiro – as reformas fundamentais foram feitas com atraso ou revelaram-se ineficazes. Algumas das medidas cruciais impostas não foram suficientemente justificadas. Por outro lado, Bruxelas não teve em conta a capacidade de execução da Grécia, pelo que não adaptou as medidas nem o calendário previsto para a execução das mesmas. Além disso, o TCE detetou que o âmbito de algumas medidas era muito limitado para corrigir determinados desequilíbrios e, noutros casos, houve soluções destinadas a tentar corrigir desequilíbrios importantes que foram incluídas tardiamente. A Comissão não fez uma avaliação abrangente dos dois programas, o que teria sido útil para se poder adaptar as reformas feitas.

Por isso, o tribunal recomenda que para que a Comissão melhore os procedimentos de conceção de programas de resgate, através da definição de todos os detalhes necessários para justificar as condições pedidas. Além disso, Bruxelas deve definir melhor as prioridades e as medidas urgentes, de forma a tentar resolver os desquilíbrios mais importantes de forma mais eficaz. Deve ainda assegurar-se que os programas são integrados numa estratégia global de crescimento para o país e que os Estados-membros têm capacidade para executar as reformas, devendo as medidas ser adaptadas.

Paula Cravina de Sousa