Horeca. Primeiras ajudas para cobrir custos fixos deverão ser atribuídas este mês

A federação que representa hotéis, restaurantes e cafés, a Horesca, esteve reunida com o Governo e o balanço é positivo. Uma das confirmações é que as primeiras ajudas destinadas a cobrir as despesas fixas das empresas serão atribuídas ainda este mês. Em causa está uma das medidas de apoio mais aguardadas pelo setor: apoios financeiros para ajudar as empresas a arcar com os chamados "custos não cobertos", como rendas e salários.

O projeto de lei sobre a matéria deverá ser votado pelo Parlamento esta semana, estando previsto um reembolso na ordem dos 90% para as pequenas empresas e de 70% para as grandes empresas. Numa nota divulgada esta quinta-feira à imprensa, dois dias após o encontro com vários membros do Governo, a Horesca adianta que logo que o texto seja adotado, o formulário para fazer o pedido será disponibilizado. Os primeiros pagamentos deverão ser feitos ainda este mês de dezembro.

A federação obteve também garantias de que a mesma rapidez no tratamento dos processos será aplicada aos pedidos de desemprego parcial, com o pagamento a ser feito nas duas a três semanas após a receção do cálculo mensal. Por outro lado, o Governo não tenciona regressar ao modelo em que os montantes eram avançados logo após o pedido, um regime que esteve em vigor no início da pandemia.

Mas há mais medidas. Os empresários deverão, por exemplo, beneficiar de uma maior flexibilidade no que toca ao pagamento do IVA e outros impostos. As empresas deverão, no entanto, contactar as diferentes administrações para encontrar uma solução para a sua situação específica. A lista completa das ajudas previstas para o setor, no seguimento da reunião entre o setor e o Governo, está disponível no site da federação.

